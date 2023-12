Odd Mathis Hætta angriper alle, men avslører samtidig sin egen ukunnskap. Han virker å tro at urfolksstatusen til samer avhenger av at vi ikke får ta i bruk moderne teknologi eller lære oss engelsk, men dette er ikke krav i ILO 169.

Så hvem er urfolk? Ifølge artikkel 1 i ILO 169 så er det folk som bodde i et område før landegrensene ble bestemt og som skiller seg fra majoritetsbefolkningen gjennom sine sosiale, kulturelle og økonomiske forhold og som har egne skikker og tradisjoner. Videre står det at man må ha «beholdt noen eller alle av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner». Odd Mathis Hætta har misforstått ILO 169 – ingen steder står det at vi må leve som på 1600-tallet for å regnes som urfolk.

Hætta skriver at samer ikke er urfolk fordi vi ikke har laget et ljåskaft. Vi er ikke urfolk fordi vi bruker scooter. Samer er ikke urfolk fordi vi kan engelsk. Hætta har så mange feilslutninger at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. Han beskriver at samisk kultur utvikler seg, som om dette er oppsiktsvekkende og feil. Det hadde vært mer oppsiktsvekkende om det ikke hadde vært utvikling. Selvfølgelig er samer nysgjerrige på ny kunnskap og tar i bruk moderne teknologi. Og utvikling er kjennetegnet på en kultur som lever.

Av de mer obskure påstandene hans er at samer ikke er urfolk fordi samiske kvinner føder på sykehus i stedet for hjemme. Og hans påstand om at samiske ungdommer ødelegger samiske tradisjoner ved å arrangere pridetog i samisk bygder. Og at koftevrenging ødelegger samisk tradisjon. Vet ikke Hætta at å vrenge kofta nettopp er en tradisjonell samisk måte å vise motstand? Og når det gjelder Sápmi Pride så er jeg stolt over alle som deltar og dermed aktivt viser at vi godtar alle, uansett hvem de er eller hvem de elsker.

Den mest oppsiktsvekkende påstanden er at samer har for høy levestandard til å være urfolk. Da har Hætta ikke fulgt med på det som er gjort av helseforskning de siste årene. Tall fra SAMINOR2 viser at samer har dårligere helse enn nordmenn og tall fra SSB viser at vi har kortere forventet levealder enn nordmenn. Sametinget jobber for at samer skal få likeverdige helsetjenester og at vi kan oppnå like lang forventet levealder som nordmenn. Det er synd at resultatene vi ønsker oss vil føre til at vi er enda mindre urfolk i Hættas øyne.

De som får unngjelde av Hætta er mange: Samiske forskere og journalister, Sametinget, Sámi allaskuvla, samer som har mistet språket, samer som er medlemmer i statskirken, Fosen-samene og samiske ungdommer som kjemper for menneskerettigheter.

Så hvordan skal man være same for å tilfredsstille Hætta? Man må ikke snakke norsk eller engelsk, ikke bruke sykehus, ikke ha utdanning, dø tidlig, føde hjemme, følge 1600-tallets koftemote, ikke være døpt, ikke gå på samisk festival, ikke drikke alkohol og ikke skatte til en annen kommune enn den man jobber i. Unnskyld meg, men dette sier ILO 169 ingenting om.

Faktum er at vi har blitt utsatt for aktiv fornorskningspolitikk i over 150 år. Våre næringer har vært under press fra arealinngrep og statlige reguleringer i like lang tid. Vi har blitt tvangskristnet i over 300 år. Våre språk har vært forbudt, våre navn har vært forbudt, våre sanger har vært forbudt. Jeg tenker i blant på at det er ganske utrolig at vi fortsatt er her, at vi fortsatt eksisterer som folk og at språkene våre fortsatt finnes. Hver dag jobber mange samer for å ta vare på disse tradisjonene, for å revitalisere dem og å føre dem videre til fremtidige generasjoner. Men Hætta syns vel ikke de er urfolk.

Sandra Márjá West

Politisk rådgiver for Sametingsrådet/NSR