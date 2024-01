Oppdatert

Borch trekker seg etter avsløringer om at masteroppgaven hennes fra UiT i 2014 inneholder tekst fra andres oppgaver.

– Feilen, den er min, og det tar jeg det fulle og hele ansvaret for. Det har vært et stort privilegium å være statsråd i denne regjeringen, sa Borch under den korte pressekonferansen.

– Da jeg skrev min masteroppgave for rundt ti år siden, gjorde jeg en stor feil. Jeg hentet tekst fra andre oppgaver uten å oppgi kilde. Som statsråd for forskning og høyere utdanning har det vært viktig for meg å sikre at vi har et godt regelverk for gjennomføring av eksamener. Jeg ser at feilen jeg har gjort ikke er forenlig med å være ansvarlig for dette regelverket. Det er jeg veldig lei meg for og tar konsekvensen av ved å gå av som statsråd, sier Sandra Borch.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) hadde på kort varsel innkalt til pressekonferanse klokka 20 fredag. Hun holdt kun en kort orientering om saken, der det har kommet frem at hun har kopiert andre studenters arbeid i sin masteroppgave i rettsvitenskap (juss) ved UiT Norges arktiske universitet i 2014.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at det som er kommet fram ikke er forenlig med tilliten som er nødvendig for å være forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Jeg har forståelse for at Sandra Borch synes denne saken gjør det vanskelig for henne å ha nødvendig tillit som statsråd for høyere utdanning. Det som er fremkommet er ikke forenlig med den tilliten som er nødvendig for å være forsknings- og høyere utdanningsminister, sier Støre.

Avsløringene om Borchs masteroppgave

Før innkallingen skrev E24 at passasjer i Borchs masteroppgave er identisk med andre studenters masteroppgave. Også Dagens Næringsliv melder dette.

På pressekonferansen skal hun gi en orientering, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. De oppgir ikke hva hun skal orientere om.

Borch har ikke kommentert opplysningene til E24 eller DN. Også NTB har forsøkt å få en kommentar fra Borch, uten hell.

Avisene har funnet flere passasjer i masteroppgaven hennes som er identiske med deler av to andre masteroppgaver. Hun oppga ikke de andre masteroppgavene som kilde, ifølge mediene. Også stavefeil i de identiske passasjene er med i Borchs oppgave, skriver de.

DN skriver at X/Twitter-kontoen Oslostudenten var først ut med saken torsdag. BI-studenten Kristoffer Rytterager står bak denne kontoen.

Borch har selv kjørt en streng linje mot studenter som har vært tatt for juks.

Master i rettsvitenskap

Borch skrev masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT Norges arktiske universitet) i 2014. Tittelen var «Sikkerhetsregulering i norsk petroleumsrett: Ivaretakelse av HMS-forpliktelser i rettighetshavergruppen på norsk sokkel».