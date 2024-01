En kan lett få inntrykk av at all fornuft og kunnskap legges til side når en skal snakke om trygg transport i Finnmark vinterstid.

Fremskrittspartiet i Kautokeino påstår at batteribiler har svake vinteregenskaper, fylkeslederen for Taxiforbundet i Finnmark mener det er høy risiko for pasienter de skal frakte rundt Varangerfjorden og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon slutter opp om skremselspropagandaen og vil kvie seg for å bruke de samme elektriske drosjene i fylket.

Alle mener de har sannheten på bordet og krever at de nye krav om at drosjer også må bli 0-utslippsbiler og bidra til det grønne skiftet – må skrotlegges – for det passer alle andre plasser, bare ikke her hvor vi har så utrolig spesielle vinterforhold.

For det første har det vært kjent i flere år at 2024 kommer med nye krav til drosjenæringene – så det bør ikke være overraskende, at en viss andel hvert år skal være 0-utlsippskjøretøy. Så blir dette kravet økt for hvert år, slik at en til slutt har en bilflåte hvor alle er utslippsfri kjøretøy. Likt om at etter 2025 skal det ikke tilbys nye fossilbiler i Norge lenger.

Det kan legges til at taxinæringa i Vest-Finnmark ikke er like kritiske, da de opplever at dette fungerer godt. Til og med i Karasjok (som virkelig kan være Norges fryseboks i perioder) går det ikke mindre enn to fullelektriske drosjebiler. Hvis DE får det til å fungere, som profesjonelle yrkessjåfører, må dette vel kunne fungere i Øst-Finnmark også?

De som kjører elbil lader bilen sin hjemme om natta, med ladeboks. Da har en full tank når dagen tar til. Når en får langturer er dette tenkt på også i Finnmark. Det skal ikke være lenger enn 10 mil mellom hvert ladepunkt for Ishavsveien sine hurtigladere, strategisk plassert rundt i fylket vårt (12,4 mil mellom Kirkenes og Varangerbotn).

Spør gjerne de fleste som kjøpte ny bil i Finnmark i fjor om dette fungerer, for over halvparten av dem kjøpte elektrisk. I tillegg har Tesla sine egne ladere flere steder i fylket. 10 mil er for oss ikke kjent for å være lengre i Østfylket enn i Vestfylket. I Varangerbotn er begge ladeoperatørene på plass. I tillegg er det to ladestasjoner i Kirkenes, i tillegg til ladere både i Vardø, Vadsø, Tana Bru, Båtsfjord og Berlevåg.

Finnmark elbilforening gjennomførte vintertest i fjor, hvor vi kjørte på vinteren, i «kolonne» og med tilhengere – fra Alta og Tana – til Havøysund. Vi krysset ikke mindre enn 3 fjelloverganger med denne ekstra lasten hvor vi kuste alle myter om at elbil ikke strekker til. Men vi forstår at hos noen, for å komme øverst i ekstremklassen, bør vi ha med pasienter også for at noen skal bli fornøyde.

Det Finnmark elbilforening kan være enig med alle sammen om, er at de som både stiller krav til og er store brukere av taxitjenester også kan bidra med tilrettelegging. Sykehus og flyplasser bør fint kunne tilby hurtigladere ved sine installasjoner, slik at de blir en attraktiv destinasjon for nettopp null-utslippsbilene, hvor ventetid benyttes til å lade bilene.

Finnmark elbilforening har derfor tatt initiativ til at Finnmark fylkeskommune kan se nærmere på destinasjonslading, dvs vanlige ladebokser som kan tilbys på overnattingssteder, handelssteder eller andre – hvor en tilbringer tid uten å bruke bilen. Slik kan en spare effekten i strømnettet og hurtigladere kan forbeholdes til de som har det mest travelt.

Signalene fra fylkeskommunen er så langt positive, og skal vi fortsette å være et reisevennlig fylke, også for turister og andre besøkende, må vi alle være fremoverlent i elbil-skoene og bidra til at denne utviklingen fortsetter i fullt monn. For dette el-toget går – og vi er ikke tjent med å bli igjen på perrongen, fulle av el-bil angst eller ei.

Finnmark elbilforening