Uttalelse fra FFO Troms og Finnmark om krav om E-bil for transport fra Pasientreiser.

I kravet fra Pasientreiser skal drosjer som blir kjøpt fra 2024 være elbiler. Dette er til stor bekymring for drosjene i Øst-Finnmark når det ikke ligger til rette for det, i forhold til lading. Leder i Fylkesforeningen for taxiforbundet sier i en artikkel skrevet av Finnmarken 05.01.24, at det ikke er forsvarlig eller trygt nok, til å sende elbilene på langtur vinterstid.

De tar ikke sjansen på at varmen kanskje må skrues ned i bilen, eller at dem må stå lenge for å lade. Det kan være en kreftpasient som er både sliten og syk.

Denne problematikken blir støttet av kraftdirektøren som selv kjører fossil eller hybrid på vinterstid. Det er for tidlig å forlange at alle bilene skal bestå av elbiler. Men kanskje om fem år mener kraftdirektøren, at det er forsvarlig med elbiler i hele fylket.

Frem til da ønsker vi i FFO Troms og Finnmark at pasienter som må benytte seg av Pasientreiser blir kjørt på en forsvarlig måte og at det kan brukes bil som er trygt å reise langt med.

Funksjonshemmedes

fellesorganisasjon (FFO)

Troms og Finnmark