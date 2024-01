Det er innført krav om bruk av nullutslippskjøretøy ved offentlige anskaffelser for personbiler, varebiler og nå sist av regjeringen for bybusser med virkning for 2024.

Kravene er innført til tross for at det er godt kjent at elektriske kjøretøy har svake vinteregenskaper.

Resultatet av denne tvangsordningen blir nå synlig med en snørik og kald vinter. Det er flere steder kaos i kollektivtrafikken med elektriske busser og i mange kommuner sliter hjemmetjenesten med å komme hjem til de eldre med elbiler som har lav vinterrekkevidde.

Fremskrittspartiet mener at det viktigste må være at offentlige transporttjenester fungerer og at helsepersonell kommer frem til tjenestemottakerne.

Dette er et spørsmål om beredskap i samfunnet. Valg av kjøretøyteknologi må bestemmes lokalt og hovedhensynet må være at kjøretøyet er brukbart for formålet året rundt.

Derfor har Fremskrittspartiet nå fremmet forslag i Stortinget om at reglene som påtvinger anskaffelse av nullutslippskjøretøy oppheves slik at man lokal kan anskaffe kjøretøy som passer best uavhengig av teknologi. Denne vinteren viser at valg av kjøretøy er viktig både for nasjonal og lokal- beredskap.

Ellen Inga Kristine Hætta

Leder Kautokeino Frp