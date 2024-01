Den minst inkluderende skolesekken i Norge skal bli nøytral, slik den var før. Vi ser fra en hard debatt over to år med skittkasting og kallenavn, at sekken ikke har vært nøytral.

Dette er derfor en gladnyhet for alle. Men politikere og moralister protesterer. De mener at politiske symboler de selv liker og vil ha, de symbolene må alle like og ville ha på sine barns skolesekker.

Vi blir fortalt at symbolet, pride, inkluderer alle og hele mangfoldet. Men så viser det seg at ikke alle er enige i det. Den siste uka har det haglet inn med politiske leserinnlegg av politikere som vil fortelle deg at du har dårlige holdninger hvis ikke du vil ha deres symboler på sekken til ditt barn.

Symboler som de hevder betyr det samme for alle. Det har et religiøst preg over seg, med blasfemiske reaksjoner om man ikke er enig i betydningen.

De hevder det er du som er problemet, ikke symbolet deres, for moralistene vet best for deg, din familie og ditt barn.

Men hva er mest inkluderende?

En skolesekk for førsteklassinger med et politisk symbol, pride-logo, som mange foreldre helst ikke vil ha der? Eller en skolesekk med en stor og praktisk refleks, uten symbolisme, slik det var før?

Kanskje tenker noen, som politikerne nevnt over, at det er bedre at sekken har et symbol som foreldre reagerer negativt på, enn at sekken blir uten symbolisme. Er det deg, så betyr det at du setter deg selv, dine holdninger og din egen filosofi over alle andres. Du vil med dette tvinge alle barna som begynner på skolen til å bære symboler du selv liker og tenker er uproblematisk. Til tross for at andre barns foreldre ikke ønsker det. Du utøver i praksis moralisme på den delen av befolkningen som du mener at ikke forstår sitt eget beste. Slik moralisme har også et religiøst preg over seg.

En nøytral sekk kan du selv dekorere med hva du vil

Mens noen foreldre, som meg selv, vil prinsipielt ikke ha noen symboler på sekken. Vi mener at sekken er uproblematisk for absolutt alle å bære, først når sekken er helt symbolfri. Mens moralistene mener at vi andre som bare vil ha nøytrale sekker, at vi er moralistene. Ser dere ironien? Vi vil bare ha en sekk uten symboler. Så kan foreldre og barn selv dekorere sekken med det de synes er fint og politisk korrekt etter deres overbevisning.

Nøytral sekk gir ekte mangfold en mulighet. Det åpner for at alle kan få sin sekk tilpasset sin overbevisning og filosofi, på sin måte. Slik det står i opplæringsloven at undervisningen på skolen skal hensynta.

Dette er blitt en sak som hele tiden har handlet om at en skolesekk skal få lov til å være nettopp bare en sekk. Og nå skal sekken bli sekk igjen, og ikke være gjenstand for politikk.

Men moralister og politisk korrekte politikere mener altså i sine leserinnlegg og kommentarer i sosiale medier at du er problemet om du vil ha en helt nøytral skolesekk. De skriver at du er en fundamentalistisk, kristenkonservativ konspirasjonsteoretiker med dårlige holdninger. Tenk å stemple alle foreldre med dette, bare fordi de vil ha en nøytral sekk.

Mest etisk og økonomisk rett med nøytral sekk

Jeg tror flertallet av foreldre kan tenke selv, uten moralisme og politisk påvirkning når det kommer til symbolisme og det de synes er best for sine barn. Derfor stoler jeg på at flertallet i hovedutvalget for kompetanse i Fylkestinget vil jobbe fram et design for absolutt alle foreldre og deres barn. Jeg sitter selv i dette hovedutvalget og vil stemme for at offentlige midler fra skatt og avgifter, som alle foreldre har betalt inn, går tilbake til alle foreldre.

Derfor er det mest rettferdig, både etisk og økonomisk, at førsteklassingene i Finnmark får en politisk nøytral skolesekk. Uten motiver som foreldre kan reagere negativt på. En sekk som derfor alle barn kan bruke, og så pynte med det de vil.

Truls Olufsen-Mehus

Gruppeleder

KrF Finnmark