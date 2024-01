Skal samfunnet vårt være så tolerant at man skal akseptere homofobiske holdninger? Det mener tilsynelatende Odd Erling Mikalsen fra Frp og resten av flertallet på fylkestinget.

I forbindelse med at det var 50 år siden avkriminalisering av homofili i Norge, valgte Troms og Finnmark fylkeskommune å dele ut sekker med regnbueflagg på. Nå skal regnbuen fjernes, slik at man “ikke prakker et politisk budskap på barn”.

Budskap om aksept og mangfold har vi tydeligvis ikke lenger rom for i skolen vår. Det har ingen betydning for de heterofile barna og spesielt ikke Odd Erling Mikalsen at det er en regnbue på sekken. Men for alle som føler seg utenfor, og som har en annen seksuell legning eller kjønnsinkongruens, kan den regnbuen bety veldig mye.

For dem er regnbuen et symbol på aksept og inkludering, og at samfunnet har plass til alle. Regnbuen er ikke, og har aldri vært ideologisk propaganda. Hvis det er noen som prakker ideologi på barna her, så er det de kristine foreldrene som vil nekte barna sine å gå med en regnbue på ryggen, fordi de mener homofili er synd. Det er helt sinnssykt at man i 2024 fortsatt skal sitte å diskutere om det er greit å elske den man vil.

Magnus Vassvik, leder AUF i Finnmark. Foto: AUF

Det er trist at disse kristne foreldrene prakker sine konservative holdninger på barna sine, men at fylkeskommunen nå legger opp til det er enda verre. Jeg hadde håpet tiden der erkekonservative på høyresiden, med hånden på bibelen, gjør livet vanskeligere for dem som ikke passer inn i deres verdensbilde var over.

Men slik er det dessverre ikke. Tvert imot ser vi mange steder at slike holdninger vokser sterkere. For høyresiden er tydeligvis makt viktigere enn likestilling, og da får fundamentalistene i KRF, med Truls Olufsen-Mehus i spissen, viljen sin.

Jeg vil avslutte med noen fine ord fra Tarjei Jensen Beck fra sist disse sekkene ble diskutert: «Vi er alle barn av regnbuen.». Det er trist og skummelt at de som styrer bukker under for press fra miljøer som sprer hat og konspirasjonsteorier.

Vi kan aldri gi oss i kampen for likestilling. Nå må fylkestinget snu i denne saken og igjen oppfordre til mangfold og inkludering.

Magnus Vassvik

Leder AUF i Finnmark