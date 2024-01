Tarjei Jensen Bech sa følgende da han som fylkesordfører (AP) for Troms og Finnmark fylkeskommune formidlet hvorfor det var politisk flertall for at skolesekkene til 1. klassingene i Finnmark skulle ha en skolesekk med en regnbuefarget trekant på sine skolesekker:

«Det handler (…) om at alle barn er like mye verdt, og at vi skal bidra til mangfold og inkludering, uansett hvilken seksualitet man har».

Regnbuemotivet som har prydet skolesekkene til 6-åringene handler om mangfold, likeverd og inkludering – det handler mer om holdninger enn om politikk.

Regnbuefargene er heldigvis allment akseptert som symbol på åpenhet, toleranse, samhold, felleskap, mangfold, variasjon, frihet og likeverd. Men det ville ikke fylkespolitikerne fra Høyre, Frp og Industripartiet ha noe av, så i sitt første møte i hovedutvalget for Samferdsel fremmet de et forslag om å fjerne regnbuemotivet, og fikk støtte av Nordkalottfolket, Arbeiderpartiet og Samelista.

Kun SV stemte imot. KRF’s lokalpolitiker i Hammerfest, Truls Olufsen-Mehus, anser dette for en seier for foreldre som bare vil ha skolesekker helt uten politiske kampsaker – det var nemlig han som definerte regnbuemotivet som et politisk symbol. Det var ikke Tarjei Bech Jensen, for å si det sånn.

Regnbuen symboliserer HÅP. Vi kjenner alle til Lillebjørn Nilsens «Barn av regnbuen». I nyttårstalen for 2023 snakket vår kjære Kong Harald om HÅP og sa «for meg ligger et trassig håp i dette ene ordet: VI» Hvis du gikk glipp av kongens nyttårstale så deler vi dette med deg:

«Håp om at en bedre verden, der vi alle kan leve i frihet og fred med hverandre, må være mulig. Håp om at det som er vanskelig i livene våre må bli litt lettere å leve med.

For meg ligger det et trassig håp i dette ene ordet: Vi.

Vi er et lite, men romslig og vakkert ord. For vi, det favner oss alle. Det er det motsatte av oss og dem. Det motsatte av å sette hverandre i bås.

Sammen bidrar vi til å skape et godt miljø på skolen, på arbeidsplassen og i nærmiljøet vårt. Sammen har vi blitt enige om at i Norge skal vi ta vare på hverandre, sånn at vi alle har mulighet både til å gi og å ta imot i løpet av livet. Sammen skaper vi forståelse for rett og galt så vi kan oppføre oss ordentlig mot hverandre og ta vare på tilliten mellom oss. For å få til dette fellesskapet på ekte trenger vi

Å lytte

Å snakke sant om virkeligheten

Å være tålmodig.»

Hvordan er det da mulig at det første de nye fylkestingspolitikerne i Finnmark gjør er å vedta å droppe å bruke regnbuen på skolesekkene for våre 6-åringer? ! Tre uker etter kongens nyttårstale?! Er det mulig?! Det er til å bli matt av.

Finnmark, Norge, Europa, Verden trenger mer enn noen gang mere HÅP og mere VI. Noen mener at denne saken er en bagatell i disse dager, vi mener tvert imot at denne saken er viktigere enn noen gang – nettopp fordi regnbuefargene symboliserer HÅP og VI. Helt i tråd med Kong Haralds nyttårstale.

Peace&Love fra to matte arbeiderpartimedlemmer i Alta AP

Kristin Jensen og

Trine Mariusdatter Nordeidet

Kristin Jensen (Ap) Foto: Privat