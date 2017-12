Satte punktum i Ymber-saken

nyheter

Skal Troms Kraft få kjøpe Troms fylkeskommunes aksjer i kraftselskapet Ymber, eller må det en ny runde til fordi en av eierne, Loppa kommune stemte feil under generalforsamlingen i november? Det var spørsmålet kommunestyret i Loppa måtte ta stilling til forleden.

– Jeg er lojal mot Loppa Loppa-ordføreren avviser at han har kjørt solo mot flertallet i kommunestyret.

Dobbeltstemme

Nei, det trengs ikke en ny runde om denne saken, sa flertallet i Loppa bestående av Høyre og Senterpartiet mot Ap og SV sine stemmer. Riktignok ble beslutningen om å la denne saken ligge fattet med knappest mulig flertall, fordi ordføreren brukte sin rett til dobbeltstemme. Det måtte han gjøre for å få flertall, siden en av Høyre-koalisjonens representanter var ute et ærend da saken skulle stemmes over.

Striden har stått omkring forrige gangs behandling av Ymber-saken i kommunestyret, der flertallet sa nei til en vedtektsendring i Ymber, som ville åpne for at Troms kraft får innpass i Ymber via aksjekjøp fra Troms fylkeskommune, som forsåvidt eier Troms Kraft.

Da eiermøtet ble avholdt stemte ordføreren i Kautokeino etter fullmakt fra Loppas ordfører, problemet var at han stemte feil i forhold til vedtaket i Loppa kommunestyre som ville si nei til vedtektsendringen. Dermed måtte saken opp på nytt i Loppa, fordi bare kommunestyret i Loppa kan overprøve sitt eget vedtak.

Glad for avgjørelse

Og torsdag ble det trolig satt punktum for den kommunale behandlingen av denne saken.

- Jeg er veldig glad for at vi kunne avslutte denne saken med beskjed om at det ikke trengs ny generalforsamling, sier ordfører i Loppa, Steinar Halvorsen fra Høyre. Han sier resultatet ble slik han hadde håpet på fra begynnelsen av, selv om kommunestyret i Loppa ved forrige gangs behandling kom til motsatt resultat.