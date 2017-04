Tilbakebetaler kundene

«Parkeringsskandalen» ser ut til å være ved veis ende. I en pressemelding fra Parksenteret skriver styreleder Viggo Finstad Nilsen i Park Eiendom følgende:

«I morgen, tirsdag 25. april, kommer kundene som i påskeuka ble trukket for parkering gjort i 2015-2016, til å få tilbakebetalt pengene sine.

– Vi er glade for at saken nå er ute av verden, og håper Altas befolkning fortsetter å bruke oss, sier styreleder Viggo Finstad Nilsen i Park Eiendom.

Bakgrunnen er en feil ved anlegget som gjorde at kundene ikke ble belastet mellom april 2015 og november 2016. Dette ble verken oppdaget av Parksenteret eller noen av leverandørene som vi får tjenesten fra. Da feilen ble oppdaget og rettet, gikk alle de gamle transaksjonene automatisk gjennom uten at vi kunne stanse det. Pengene har aldri kommet inn på Parksenterets konto, men blitt stående på en konto tilhørende det firma som behandler transaksjonene.

Vi fikk fra leverandøren først vite at disse pengene var mulig å kreve inn for oss. Fredag 21. april kom kontrabeskjeden. Standard foreldelsesfrist på tre år etter kjøpet, gjelder ikke her. Dermed betales pengene tilbake til kundene, og vil ikke bli innkrevd senere.

– Når vi ser hvordan dette har rammet våre kunder, er vi glade for at dette ble utfallet, selv om vi taper inntekter. Vi beklager igjen problemene dette har medført, og ser nå saken som avsluttet, sier Finstad Nilsen.»