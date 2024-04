Likevel har statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringen avvist å ta i bruk avkarbonisert strøm og CCS-gasskraftverk. Statssekretær Elisabeth Sæther bekrefter overfor Altaposten at årsaken til at at CCS er valgt vekk, skyldes at Equinor hevder en CCS-løsning er ulønnsom og har vesentlig høyere investeringskostnader og tiltakskostnader enn omlegging til avkarbonisering med kraft fra nettet. Se linken under hvor Sæther begrunner regjeringens Melkøya-vedtak.

Kraft fra CCS i god tid før 2030

Erling Ronglan er CEO, på godt norsk, sjef i Ocean-Power AS. Selskapet er trondheimbasert, og er liten i størrelse i internasjonal målestokk, men har solid forretningsmessig allianse i CapeOmega. I tillegg er selskapet støttet av Norsk Industri og Miljøstiftelsen Bellona, som et redskap i den grønne omstilling, som også har bidratt til å gi Ocean-Power en faglig status som gir troverdighet inn i nasjonale beslutningsorgan.

– Da vi sist høst tok for oss potensielle destinasjoner langs norskekysten hadde regjeringen allerede bestemt seg for å elektrifisere Melkøya med landstrøm. Derfor ble ikke Melkøya en av de seks destinasjonene som er omfattet av vår detaljerte utredning, som både identifiserer utfordringer, men ikke minst muligheter med avkarbonisert flytende gasskraftverk, sier Ronglan til Altaposten – og kommer med følgende garanti:

– Blir det tatt en beslutning med å erstatte elektrifiseringen av Melkøya med et flytende CCS-gasskraftverk nå i 2024, og vi får en investeringsbeslutning i 2025, er vår garanti at vi skal levere strøm til Melkøya i god tid før 2030.

Blir utfordret i Alta-møte

Ocean-Power har imidlertid sett at stadig sterkere krefter, også politiske, stiller spørsmål ved beslutningen om å elektrifisere Melkøya med landstrøm. Ocean-Power har i det stille også utredet muligheten for to flytende gasskraftverk, ett i Barentshavet og ett nær Melkøya.

Ifølge selskapet har de jobbet med alternative planer for å elektrifisere Melkøya med blå strøm, og kan knytte både Johan Castberg, Goliat og eventuelt Wisting til en slik kraftløsning.

Ronglan er en av flere som er invitert til å ha innlegg på LO Altas energikonferanse i Alta tirsdag 16. april. Her regner Ronglan og Ocean-Power å bli utfordret med kritiske spørsmål.

– Jo flere, jo bedre. Vi bør ha gode svar på hva som måtte komme av spørsmål, og ser på dette som en god mulighet til å overbevise Finnmark om at de har et fullgodt alternativ til å elektrifisere Melkøya med strøm fra land.

Altaposten får opplyst fra arrangøren at inviterte foredragsholdere vil presentere innlegg som forteller at regjeringens Melkøya-vedtak vil bety kraftunderskudd, høye strømpriser og et press på utbygging uberørt natur og areal som er viktig for reindrifta.

Foreløpig har regjeringen avvist å snu i vedtaket om å elektrifisere Melkøya med strøm fra land, og bruke de neste årene til å få på plass elektrifisering av Melkøya med blå strøm, gasskraft som er renset for CO2 og hvor andre miljøgasser er redusert.

– Snu før vi når stupet

Leder i Alta Ap, Bente Haug, ber sine partifeller i regjering og på Youngstorget tenke på Finnmark, og ikke på Equinor.

– På årsmøtet til Finnmark Ap var det mange som var enig i at avkarboniseringen av Melkøya burde ha skjedd med CCS og ikke strøm fra land. Det ble imidlertid vist til at det nå var for sent å snu, fordi det allerede er inngått kontrakter. Men når vi får beskjed om at Finnmark er på vei mot stupet som følge av Melkøya-vedtaket, kan ikke svaret være å fortsette rett fram i samme fart. Å bryte eventuelle kontrakter vil være småpenger i forhold til hva innbyggere og næringsliv i Finnmark kan bli påført om elektrifiseringen ikke stoppes, sier Haug.

Hun viser til at ved å vrake regjeringens Melkøya-vedtak og satse på CCS, vil Finnmark frigjøre mer kraft enn Kobbelv og Svartisen produserer totalt.

– Det vil gi en helt nye muligheter for Finnmark. Det vil være et godt grunnlag for å etablere grønne prosjekt, eksempelvis produksjon av hydrogen og ammoniakk som krever mye kraft i produksjonen, sier Haug.

Finnmark får regninga?

Lederen i Alta Ap forutsetter at Equinor etter å ha kokt kloden i 50 år nå tar ansvar for å rense der det er mulig.

– Equinor har økonomi til å betale kostnadene. Innbyggere og næringsliv skal ikke være nødt til å ta regningen slik vi må med regjeringens kraftløft i form av kraftunderskudd og kommende svært høye strømpriser. I tillegg kommer det at kvalitetsnatur bygges ned med vindmøller, klargjør Bente Haug.

Alta Ap ønsker at Jonas Gahr Støre og regjeringen skal bruke eiermakten i Equinor til stanse iverksettelsen av elektrifisering med landstrøm. Staten eier 67 prosent av Equinor.

Erling Ronglan, CEO Ocean-Power AS Foto: Privat

Konkurransedyktig kraft

Tilbake til Erling Ronglan og Ocean-Power. Han vil ikke gå i for mange detaljer om CCS-løsningen som alternativ for Melkøya før konferansen i Alta. Jonas Gahr Støre og statssekretær Marianne Sæthers hevder at Equinor, og dermed Staten, ville ha tapt mye penger dersom avkarboniseringen av Melkøya skal skje med CCS. Tallene som Ocean-Power legger fram tilsier tvert om konkurransedyktige strømpriser for oljenæringen fra deres flytende gasskraftverk med CCS.

– Strømpris er ikke enkelt å beregne, men i rapporten vi har laget sammen med våre samarbeidspartnere har vi anslått framtidig strømpris fra våre CCS-gasskraftverk. Hovedelementene i strømprisen er operasjonskostnad, investeringskostnad, CO2 lagringskostnad og gasskostnad. Til sammen omlag 1,40 kr/kwh.

– Kapitalkostnader er basert på generelle markedsforutsetninger mens kvoteprisen som er brukt her er fremskrevet i tråd med regjeringens ambisjon for CO2 avgift i 2030. Gassprisen er basert på Europeiske gasspriser, men i Barentshavet bør vi se en mye lavere gasskostnad, sier Ronglan.

Slik ser strømprisberegningen for flytende gasskraftverk med CCS. Foto: Kilde: Ocean-Power AS

Dyr landstrøm

Equinor har ikke kommet ut med strømpris på deres alternativ med å hente strømmen fra land. Med en investeringskostnadd på rundt 15 milliarder for elektrifiseringen med landstrøm, vil det bli et kraftig pluss på den ordinære strømprisen.

Ulike analysebedrifter har imidlertid anslått at strømprisen fra nettet vil øke kraftig fra 2030 med regjeringens vedtak. EGT har anslått kraftkrisen kan drive strømprisene opp til pluss minus fem kroner i 2030. AFRY Management Consulting har lang fartstid som leverandør til energibransjen, og konkluderer i sin rapport med vi kan få strømprissjokk allerede i slutten av 2025, og noen år med priser rundt én krone kilowatten.

Kjent teknologi

Ifølge sjefen i Ocean-Power er de teknologiske løsninger velkjent, og det er ingen store tekniske utfordringer med å realisere prosjektene og med den kompetansen som Norge har på CCS og store prosjekter i olje og gassindustrien. Etter Sleipner og Snøhvit CCS prosjektene, og nå satsinggen på Langskip og Northern Lights, er vi trygge på at leverandørindustrien kan levere flere CCS prosjekter. Med dette i mente peker Norge seg ut som spesielt gunstig med tanke på trygg lagring av fanget CO2.

Ocean-Power har kontakt med flere norske leverandører som står klar til å bygge de forskjellige modulene. Tidsperspektivet gjør imidlertid at verft i Asia kan være aktuelle for sammenstilling av modulene.

CapeOmega gikk inn på eiersiden med 20 prosent i 2023. Selskapet eier infrastruktur for gass på norsk sokkel. Ifølge Ronglan har dette bidratt til å få fart på planene til Ocean-Power.

– CapeOmega deler ambisjonen vår om at gasskraftverk med CCS er god løsning. At de er om bord med oss, blir viktig med tanke på å finansiere opp utbyggingen. Ocean-Power er et lite selskap, mens CampeOmega har finansieringskapasitet og erfaring. Med dem om bord som eier har vi noen i ryggen finansielt, sier Erling Ronglan til Altaposten.

Planene til Ocean-Power er å bygge gasskraftverk på flytende plattformer eller lektere. Kraftverkene skal være fleksible med tanke på størrelse, og installert effekt. Ifølge Ronglan kan man levere alt fra 100 MW opp til 500.