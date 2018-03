Anmelder politiet for overdreven voldsbruk: – Man ser tydelig at politiet retter et skytevåpen mot gutten

nyheter

Organisasjonen Barnas trygghet «jobber med å redusere vold og overgrep mot barn, gjennom forebyggende arbeid». De mener politiet kunne håndtert oppdraget ved en adresse i Alta annerledes.

Altaposten publiserte mandag en artikkel om en politiaksjon mot en adresse i Alta. Aksjonen ble sendt direkte på sosiale medier.

Det har i ettertid blitt reist spørsmål om politiet trakk våpen under aksjonen. Lensmann har kategorisk nektet for at det ble trukket våpen når Altaposten gjentatte ganger har spurt om dette, men bekrefter onsdag overfor iFinnmark at det faktisk var dette som skjedde.

Reagerer sterkt

Til Altaposten forteller Dahlgren at de nå anmelder politiet for overdreven voldsbruk.

– Jeg reagerer veldig på videoen. Jeg mener man tydelig ser at politiet retter et skytevåpen mot gutten. I videoen blir det også nevnt ordet pistol.

Dahlgren forteller videre at han har kjennskap til en av guttene. Han mener situasjonen kunne blitt løst uten å bruke så mye makt.

– Det er klart at politiet må bruke så mye makt som er nødvendig for å få kontroll på en situasjon, men samtidig må man ha i hodet at vi snakker om barn. At man er høylytt er en ting, men å slå så hardt ned på barn liker jeg ikke.

Med det som bakgrunn vil Barnas trygghet anmelde Finnmark politidistrikt for overdreven voldsbruk.

I lys av at politiet nå har bekreftet at det ble trukket et våpen under aksjonen, sier Dahlgren at det er meget trist at politiet pågrep de unge guttene på denne måten.

– Siktet aldri mot noen

Altaposten har rettet flere henvendelser til lensmann Øyvind Lorentzen. Disse har avisen ikke fått svar på. Overfor iFinnmark påstår han at våpenet aldri ble siktet mot noen, og at det ble hylstret svært raskt.

– Politibetjenten trakk et våpen ut av hylsteret sitt, men det ble ikke siktet mot noen personer og ble hylstret svært raskt før en annen gjenstand ble tatt opp, sier han til avisa.

Politiet mener at det ikke ble brukt overdreven maktbruk, selv om lensmann kan forstå at det ser litt voldsomt ut for dem som ser videoen.