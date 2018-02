3.970 vil fiske i Altaelva

nyheter

Klokken 12.30 var 99 prosent av de påmeldte til laksekorttrekkingen i Altaelva telt opp. Etter å ha plottet inn de som registrerte seg manuelt, var det 3.970 personer fra Alta, Kautokeino og Loppa som hadde meldt seg på. I fjor var det 3.764 – en liten økning med andre ord.

Om registreringen sier daglig leder i Alta Laksefiskeri Interessentskap, Tor-Erland Nilsen:

– Folk har nok vært tidligere ut i går. Det kan skyldes filmene Altaposten har presentert på nett, slik at folk har vært mer i modus enn tidligere.

Radio Alta leser opp

Tradisjon tro blir trekningen offentligjort på Radio Alta klokken 11.00 onsdag 28. februar og kortsalget for disse avholdes i BUL hallen fredag 2. mars 2018, kl.17.00.

Her vil alle navn på de som er i gruppen fra kjøpernummer 1 til 300 bli lest opp i alfabetisk rekkefølge. Deretter vil den neste gruppen fra 301-700 bli lest opp i alfabetisk rekkefølge.

– Jeg føler at dette er en fin tradisjon som gjør at vi klarer å holde spenningen gjennom hele uka, sier Nilsen.

Ny ordning for deg som er medfisker Om en drøy uke skal årets laksekort trekkes, og hos ALI er alt i rute.

Hemmelig

Ingen av de som er trukket ut med nummer 1- 700 får vite hvilket kjøpernummer de har før kortsalget starter på fredag. Mens de som er fra kjøpernummer 701 og utover blir offentliggjort med kjøpernummer.

Når kortsalget starter fredag 2. mars blir kjøpernummer 1 offentliggjort. Det skaper som regel

stor stemning. Deretter leses de 24 neste opp, og da legges hele kjøperlista ut på vår ALIs nettside med navn og kjøpernummer.

– Er alt på stell til trekningen?

– Utstyret er testet – alt OK. Rigginga starter fredag morgen, så nå krysser vi bare fingrene.