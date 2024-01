Styreleder i Helse Nord, Renate Larsen. Foto: Jarle Mjøen

Tirsdagens styremøte i Helse Nord endte med totalhavari for planen til styreleder Renate Larsen og administrerende direktør Marit Lind. Før det syv timer lange styremøtet var slutt hadde Lind og Larsen to muligheter; enten stille kabinettspørsmål og true med sin avgang, eller trekke hele omstruktureringsplanen for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.

Ledelsen i Helse Nord valgte det siste, å trekke forslaget om å sende planen ut på høring. I praksis en innrømmelse av at de ikke hadde sitt eget styre med seg i sentraliseringen av sykehusstrukturen i nord. Dermed unngikk HN-ledelsen en votering som ville framstått som et bittert nederlag, hvor ledelsen både har landsdelen og også de ansatte gjennom sine styrerepresentanter mot seg.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har neppe noe valg nå. Hun kommer sannsynligvis ikke utenom å skifte ut både Lind og Nymo Helli. Flere av styrerepresentantene som valgte å være lojal overfor ansatte og befolkning, i stedet for planen til Helse Nord, vil også leve farlig.

Hva er så utgangen på det dramatiske styremøtet tirsdag? Det er lett å se at det ikke er flertall for dramatiske kutt av sykehus, akuttkirurgi og fødeavdelinger/fødestuer som er i strukturplanen. Her er endelig resultat likevel usikkert.

Det styret i Helse Nord utvilsomt har gitt beskjed om er at dramatiske endringer ikke kan gjennomføres uten grundige analyser, og ikke minst risiko- og sårbarhetsanalyser. Alt tyder på at Helse Nord ikke har gjennomført slike analyser på grunn av svarene man kunne få, og der det har vært gjort utredninger, har disse blitt unntatt offentlighet fordi fakta ikke stemmer med foreslåtte forslag.