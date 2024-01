Hva nå? Skal sykehusstrukturen i Vest-Finnmark opprettholdes av historiske årsaker eller for framtidens behov? Irene Ojala i Pasientfokus ønsker tilbakemelding fra folk i Alta, og avviser at at kun meningsfeller og forkjempere for sykehus til Alta er invitert til den to timer lange kaffepraten på Scandic Alta søndag klokken 17.30.

– Nei, Pasientfokus ønsker ikke noe filter på tilbakemeldingene. Dessverre er det altfor mange parti, politikere og sentrale helseaktører som tydelig vet bedre enn folk i Finnmark. Jeg og Pasientfokus er lyttende, og vi lover at folks tilbakemeldinger skal viderebringes til de organ som avgjør hvilket helsetilbud innbyggerne i Vest-Finnmark skal ha i framtiden, sier Ojala til Altaposten.

– Hvorfor kaffemøte?

– Fordi det er helt avgjørende å vite hvilke konsekvenser det blir for de som berøres av struktur og kutteplaner. Vi kan ikke, og skal ikke, la direktør Ole Hope og Finnmarkssykehuset ha monopol på hva som er best for folk, det vil si dagens og framtidens pasienter, svarer Ojala og legger til:

– Kaffeprat er akkurat så uformelt at vi tror mange som ellers ikke drar på møter, eventuelt er tause og skygger unna å ta ordet i forsamlinger, vil prate fritt her. Derfor gjør vi dette veldig uformelt.

Får ikke talerstol

Irene Ojala forteller til Altaposten at hun vil ha en kort innledning, og fortelle om hvordan hun jobber og de utfordringene hun møter på Stortinget. Kampen om oppmerksomhet, og bli tatt på alvor, har blitt en stor utfordring for Pasientfokus med sin ene representant.

– Med kutteplanene og debatten om helsetjenestene i nord på den rikspolitiske agenda så er det vel kø av riksmedia utenfor kontoret ditt?

– Nei, tvert om. Riksmedia er lite interessert i en representant som velgerne sendte inn på Stortinget for å få gjort noe med helsetilbudet. Det er et faktum, men ikke noe vi kan bruke tid på. Det er temmelig udemokratisk og bryter med det som skulle være samfunnsoppdraget til media, sier Ojala.

NRK går utenom Ojala

Etter det Altaposten har klart å finne fram til har Ojala kun én gang vært invitert til det daglige debattprogrammet Dagsnytt 18, og da uten å få snakke om helseorganisering. Da handlet det om at Pasientfokus inntreden på Stortinget var en demokratisk utfordring. I alle helserelaterte debatter i NRK har Pasientfokus kun vært tilhører, ikke debattant.

Dette gjelder også etter at Ingvild Kjerkol (Ap) har gitt styret i Helse Nord arbeidsordre om å få bærekraft i helsetilbudet, noe som har resultert i en plan for en ny svært sentralisert struktur. Selv ikke etter at styret i Helse Nord nektet å sende planen ut på høring, har Ojala fått invitasjon til debatt, eller blitt forespurt om å kommentere det som skjer.

– Sånn er det, vi får ikke gjort noe med det. I stedet tar vi praten med de som rammes, folk blant annet i Alta som må leve med avgjørelser som kan bety tap av liv og helse, avslutter Irene Ojala.