Hele mitt politiske liv har alltid kampen mot rasisme og hatefulle ytringer vært en av mine viktigste saker. Ofte holder jeg foredrag for skoleungdommen i Troms og Finnmark og i vitnesamtaler på 22.julisenteret i Oslo om hvor farlig hat kan være og hvor viktig det er at vi alle tar ansvar for å bekjempe rasisme og hat.

At NSR sin ungdomsorganisasjon og NSRs medlemmer mottar hat tar jeg fullstendig avstand fra. Hat og konspirasjonsteorier har vi alle et ansvar for å bekjempe og imøtegå. Enten det er på bussen, på arbeidsplassen, i kommentarfeltet eller på den lokale puben. Arbeiderpartiet og AUF og meg selv inkludert vet hvor farlig hat og konspirasjoner er og tar alltid dette alvorlig.

Derimot ble jeg veldig lei meg når leder i NSR Beatrice Irene Fløystad mener på Facebook at mine innlegg på nordnorsk debatt medfører hat mot NSR og medlemmer av deres ungdomsorganisasjon. Det er en påstand jeg reagerer svært sterkt på. Både som medmenneske og som overlevende etter 22. juli. Når NSR sin leder impliserer at jeg er hatefull mener jeg det ikke har grobunn i virkeligheten og er et direkte uverdig forsøk på å tillegge meg meninger jeg ikke har. Jeg vil ikke kalle det en konspirasjonsteori, men redelig er det ikke. Det er også feilaktig og grov påstand som jeg må få ta til motmæle mot.

Enda sterkere reagerer jeg på at innlegget støttes av både sametingspresident Silje Karine Moutka og flere andre ledende politikere i NSR og sametingsrådet. At jeg blir stemplet som hatefull og en som bidrar til å nøre opp under hat er en totalt urimelig påstand. Det er å plassere meg på en politisk skala hvor jeg absolutt ikke hører hjemme.

Det blir fort veldig personlig for meg når Beatrice Fløystad på facebook nærmest stempler meg som hatefull. For det første har jeg selv opplevd direkte hat og drapstrusler. For det andre har jeg blitt jaget skutt på og blitt truffet, overlevd terrorangrepet på Utøya 22.juli. Jeg kan forsikre NSR om at jeg alltid kommer til å stå opp mot hat og rasisme. Det har nettopp de erfaringene jeg har fått oppleve selv vist meg.

Det må være lov å være uenig i sak uten at man skal bli anklaga forå nøre opp under hets Ingen,heller ikke NSR, e unntatt fra saklig kritikk.

Eller som NSR med sametingspresident Muotka og Beatrice Fløystad skriver selv i Nordnorsk debatt. «Det er unødvendig å tillegge andre meninger de ikke har». Kanskje president Muotka og leder i NSR Fløystad helt betimelig burde følge opp sin egen oppfordring. Eller var det bare tomme ord som ikke gjaldt meg i et forsøk på å tillegg meg holdninger eller påstander som ikke har rot i virkeligheten. Kanskje NSR burde følge sin egen oppfordring om å puste med magen, istedenfor å skulle stemple noen av sine politiske motstandere og medspillere som hatefulle. At NSR-lederen kommer med slik demonisering av meg og sametingspresidenten gir støtte til det, underbygger min opprinnelige påstand om at NSR må være sitt ansvar bevisst i det politiske ordskifte.

Fløystad sin urimelige påstand har ikke rot i virkelighetene. Like lite rot i virkeligheten som konspirasjonene NSR opplever om at NSR har IS-soldater stående klar med våpen. Det er selvfølgelig en urimelig påstand mot NSR. Men det er også en urimelig påstand mot meg at jeg nører opp til hat og underforstått at jeg bidrar og har hatefulle ytringer.

Alle har vi interesse av best mulig ordskifte. Jeg kunne også vært flinkere til å stå opp mot splittende retorikk når NSR utsettes for det.

Verken jeg, NSR eller andre er alene i dette. Vi er i dette sammen. Det blir bare bedre når vi ser vår egen rolle. Dette gjelder også NSR.

Tarjei Jensen Bech (Ap)

Kommunestyrerepresentant, Hammerfest