«Hvis Norge blir mer woke så kommer vi til å ende opp som Russland!»

Russland har innført omfattende lovverk som rammer hele LHBTQ+ miljøet i landet. Ikke bare blir LHBTQ+ miljøet forfulgt og undertrykt, men nå også stemplet som terrororganisasjoner og ekstremister. Skeive klubber blir raidet, homofile fengles i opp til 15 år for legningen sin, og skeive lever i frykt.

I stedet for å arbeide for sikkerhet og trygghet for LHBTQ+ miljøet i Russland, benyttet Alta FPU seg av muligheten til å komme med et konspirerende og uriktig leserinnlegg om Norges framtid hvis «Woke-aktivistene» fortsetter arbeidet for skeives rettigheter.

Ifølge Alta FPU er aktivt folkemord på skeive sammenlignbart med et ønske om et trygt miljø for skeive. Det er sjokkerende, at når Alta FpU ser noe helt forferdelig skje mot skeive i Russland, velger de heller å angripe Norges åpenhet framfor Russlands brutale, umenneskelige og ulovlige vold.

Det å sammenlikne folkemord, forfølgelse og urett på skeive i Russland med denne kunstige og meningsløse debatten om «woke» er forkastelig.

Det virker som at FpU har fått uvanen i å kalle det de ikke liker «woke», og at debatt og konsekvenser er å bli «kansellert».

Putin driver ikke med «kansellering» av folket. Han begår menneskerettighetsbrudd og folkemord.

Mange ville sagt at det er tyngre å si sin mening nå enn før. Vi ville heller sagt at det er mer åpent for debatt enn noen gang. Ytringsfrihet er ikke at høyresidens retorikk skal stå uutfordret i media, kun fordi det er høyresiden.

Man må tåle debatt og konsekvenser når man ytrer meningene sine. Alle kan ikke være enige hele tiden, og vi er helt enige i at ytringsfriheten er ekstremt viktig. Det er imidlertid forskjell på å ha truet ytringsfrihet, og det å bli debattert og at andre velger å ikke følge deg på sosiale medier etter du har sagt noe de er uenige i. Og hva betyr i det hele tatt antiwoke? Å sette søkelyset på «woke» eller «antiwoke» tar bort oppmerksomheten fra så mange viktige politiske saker, og vi anser hele debatten som sløsing av verdifull tid.

Spesielt i tider som skeive rettigheter og arbeidsforhold innskrenkes i flere land, og vi ser grove brudd på menneskerettigheter. Menneskerettigheter er ikke satt i stein og noe vi kjemper for én gang, det er noe vi må kjempe for dag for dag. Alta AUF mener at dette ikke er tiden for å debattere woke, men heller tiden for å stå sterkt, vise internasjonal solidaritet og fokusere på faktiske problemer i landet vårt.

Ragnhild Mortensen

Lavrans Lyngstad

Styremedlemmer i Alta AUF