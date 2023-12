Torsdag slo Russlands høyesterett fast at LHBT-aktivister kan stemples som ekstremister, og forbyr hele bevegelsen. Putin kansellerer sin egen befolkning bevisst, mens her hjemme i Norge har vi også aktivister som har som mål å kansellere eget folk.

Det er ingen hemmelighet at det siste året har vært et år med utallige eksempler på at kanselleringskulturen lever i beste velgående, også her i Norge. Barnebøker, filmer, kjendiser og mer, har opplevd forsøk på kansellering. Resultatet er et samfunn hvor alle er så redde for å si sin mening at vi i stedet blir stille.

Woke-kulturen er en skremmende utvikling i vårt langstrakte land hvor ytringsfriheten i lang tid har vært en grunnleggende verdi. Når vi i dag ser politikere, influensere og kjendiser som tar til orde for at woke-kultur er bra, vil jeg påstå at de også tar til orde for at Norge skal følge i fotsporene til diktaturer som Russland, hvor ingen lenger tør å si høyt hva de mener, i frykt for strenge sanksjoner. Forskjellen er at Russland har Putin, og vi har woke. Begge har gjort det til sin viktigste sak å stilne stemmer de selv er uenige med.

Det er ingen tvil om at i et samfunn hvor alle til slutt vokter ordene sine, vil også aktivister som snakker for eksempel LHBT-bevegelsens sak til slutt tie. Redselen for kansellering gjør noe med en, og utviklingen skjer bare raskere og raskere.

Jeg synes derfor det er skremmende at Putin og hans diktatoriske politikk ikke sender noen signaler til woke-aktivistene her hjemme i Norge. For det Putin gjør i Russland er å ta bort ytringsfriheten og innskrenke rettigheter til befolkningen. Forsøk på det samme gjøres her hjemme av woke-bevegelsen. Det må det settes en stopper for. For det hersker ingen tvil om at ytringsfriheten er den viktigste friheten vi mennesker har. Det er takket være den at vi her hjemme i Norge kan feire pride, og ta til orde i de sakene hver enkelt av oss mener er viktige. For meg er det derfor skremmende at vi nærmer oss russiske tilstander og at stadig flere profilerte mennesker blir kansellert for «kontroversielle» meninger.

Vi i FpU setter ytringsfriheten høyt, og mener at woke-kulturen drar oss i feil retning. For det er ikke slik at selv om minoriteten har en annen mening enn majoriteten så er deres mening feil. Et mangfold av meninger vil bidra til et land hvor man vil tørre å stå opp for det man selv tror er riktig, og gode samfunnsdebatter vil bidra til en utvikling hvor alle føler tilhørighet. Derfor er det på tide at woke-aktivistene hjemme i Norge slutter å følge i Putins fotspor hvor de forsøker å kansellere dem de er uenige med. De bør heller bruke tiden på å være takknemlige for at det her hjemme i Norge (enn så lenge) finnes mennesker som tør å si det de mener, og som bidrar til samfunnsdebatten.

Tonje-Martine Nerdal

FpU