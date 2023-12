La oss ha det helt klart, flertallet på Sametinget med Norske Samers Riksforbunds (NSR) er sterkt bekymret for det fremtidige helsetilbudet i Nord-Norge. Vi bor veldig spredt i denne landsdelen, og er avhengig av å ha et forsvarlig helsetilbud for alle.

Det er et spørsmål om pasientsikkerheten vår. Vi kan ikke snakke om å legge ned tilbud, når det er dårlig stilt slik som det allerede er. Det kan jeg som er bosatt i Kautokeino skrive under på. Vi har ekstremt lang og utsatt reisevei til sykehuset i Hammerfest, noe som er skaper stor bekymring.

NSR er helt tydelige på at økonomi ikke kan være noen unnskyldning for å gjøre pasientsikkerheten enda dårligere i nord. Dette ansvaret hviler på Regjeringen og Stortinget. Det er åpenbart at det må brukes mer midler på helse i våre områder, og dette er til syvende og siste Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sitt ansvar.

På Sametinget forrige uke valgte vi å ikke hastebehandle arbeidsgruppenes forslag i form av en løs resolusjon som ikke ville hatt noen praktisk funksjon. NSR er opptatt av at Sametinget skal fremstå som en ryddig og seriøs aktør, og dermed også vente til Helse Nord-styret faktisk har lagt frem forslag til behandling.

Det er altså bare interne arbeidsgrupper som har foreslått innsparingstiltak, inntil videre, og vi mener det ikke ville vært riktig av Sametingets plenum å gjøre en behandling på grunnlag av det. Helse Nord styret skal først i januar ta stilling til de ulike arbeidsgruppenes anbefalinger, og komme med et høringsutkast, som skal videre på en åtte ukers åpen høring. I april skal planen vedtas i styret i Helse Nord før den legges fram for Helse- og omsorgsdepartementet.

Sametingsrådet skal denne uken bli orientert om prosessen videre i Helse Nord, og har allerede signalisert krav om å konsulteres i saken. NSR er opptatt av å se hva styret lander på av forslag, før vi slakter dem i offentligheten, slik Arbeiderpartiet på Sametinget ønsker.

Arbeiderpartiet viste i sitt forslag til ny sak frem en manglende forståelse for både saksbehandling i det offentlige og beslutningsstrukturen innenfor helsevesenet. «Sametinget ber derfor om at sametingsrådet setter opp ny sak til dette plenum slik at Sametingets plenum kan komme med en mest mulig omforent uttalelse til Helse Nords forslag til endringer i sykehusstrukturen», lød forslaget.

Her viser man at man ikke forstår at Helse Nord ikke har foreslått noen enda. Mer alvorlig er det imidlertid at man ikke forstår at dette skjer på oppdrag fra helseministeren. I beste fall kan vi tolke dette som kunnskapsmangel. I verste fall er det en bevisst fordekkelse av at dette er Arbeidpartiets eget bestillingsverk, levert av partiets egen helseminister Ingvild Kjerkol.

Jeg er glad for at også Nordkalottfolket på Sametinget ikke var villig til å dra Sametinget inn i en situasjon der Sametinget ville fremstått kunnskapsløse og inkompetente, som en del av en slik avledningsmanøver for å beskytte Arbeiderpartiet.

NSR er svært bekymret for hvilke konsekvenser regjeringens helsepolitikk kan få på både sykehusstrukturen og de samiske spesialisthelsetjenestene. Dette vil vi også kommunisere behørig, både i dialog og konsultasjoner med Helse Nord, men aller viktigst til Regjeringen selv.

Maren Benedicte

Nystad Storslett

Parlamentarisk nestleder

NSR sametingsgruppe