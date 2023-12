Det er ingen god ide å sitte på gjerdet mens viktige politiske prosesser går sin gang. Politikere som sitter musestille på bakerste benk er det siste Finnmark og Nord-Norge trenger akkurat nå.

Sametinget er riktignok nasjonalt, men man skulle anta at Arbeiderpartiets sametingsgruppe fikk all tenkelig støtte til kritiske anmerkninger og bekymringer knyttet til Helse Nords prosesser i øyeblikket. En tverrpolitisk uttalelse har større effekt, selv om det er Arbeiderpartiets egen gruppe på Sametinget som her refser egne kolleger i regjering.

I stedet mener tydeligvis flertallet at det er mer fornuftig at Sametinget framstår som en passiv tilskuer inntil det åpnes for en formell høringsrunde og påfølgende konsultering. Vi tenker at det er bedre å være proaktiv, blant annet fordi selve prosessen er kjent og at mange av forslagene har vært debattert friskt.

For Finnmarks del burde det være mulig for Sametinget å avvise ideen om kutt av dagkirurgi i Alta, simpelthen fordi dette er en ambulerende tjeneste som har fungert utmerket gjennom mange år, som har bygget opp viktig kompetanse for et folkerikt område. Også for det samiske kjerneområdet.

Kutt av rusbehandlig i Alta og spesialisert behandlig av psykiske lidelser i Tana settes også i spill. Det er tilbud for hele Øst-Finnmark og pasienter risikerer lange reiser for å få hjelp. Her bør Sametinget være på ballen, i god tid før høringsrunden kommer i gang på nyåret. Er det umulig å vekke til live et snarrådige engasjement, eller skal de vente på at vedtakene er hamret inn på steintavler hos Kjerkol & Co?

Vi ønsker alle både ROS-analyser og solide utredninger, men det har vist seg at mandatet fra helseminiseren ikke er mer krevende enn at fem hurtigarbeidende utvalg skal legge premissene for en høringsrunde.

Vi tipper at Sametinget vil være representert i bunken, men allerede nå må det være mulig å konkludere med bortfall av akuttsykehus i Narvik og Gravdal er «no go».

Helseuttalelsen som Finnmark fylkesting kom fram til denne uka kan være en god mal, selv om noen altså mener at vi trenger hele bildet for å ha en mening.

Samtidig er det også besynderlig at både avtroppende og påtroppende fylkesting ikke ser behovet for å løfte elektrifiseringen av Melkøya inn i dagsordenen før året ebber ut, men sverger til filologiske bortforklaringer for å forsvare politisk berøringsangst.

Fefos vedtak om å droppe sentrale vindparker i Lebesby hadde fortjent en rask politisk respons. Det samme gjør regjeringens hurtigspor for prosjekter, mens regjeringen snart har brukt 1000 dager på å trenere egne menneskerettighetsbrudd på Fosen.

Alle som er bekymret for rettsstatens legitimitet får vann på mølla, bokstavlig talt.

Vi registrerer at Venstres forslag gjør at Finnmark fylkesting krever at CO2-fangst og lagring skal utredes. Det er bra at fylkestinget adresserer et slikt krav, selv om det er langt på overtid og et godt eksempel på viktigheten av å være proaktiv.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør