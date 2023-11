Lørdag hadde Finnmark Arbeiderparti representantskapsmøte i Karasjok. I den forbindelse skrev jeg et leserinnlegg med spørsmål om Finnmark er tjent med et Arbeiderparti som styres fra Oslo.

Tilbakemeldingene jeg har fått er gode. Svært gode. Det skapte diskusjon i Ap - og den diskusjonen må fortsette. For Arbeiderpartiet har regjeringsmakt - og vi kan ikke la oss styre av lurerier før et valg - Det er Ap som faktisk har regien. Fire Ap-topper fra Finnmark som styrer fra Oslo - skriver i sitt leserinnlegg onsdag i ulike aviser i nord: La det være klart, vi aksepterer ikke kutt i tilbudene i Finnmark!

– Fødetilbudet ved Klinikk Alta må styrkes, skriver fire topper i Finnmark Ap i dette innlegget. Dere kan bedre: Dere MÅ bli bedre - langt bedre - hvis ikke tar Pasientfokus og jeg velgerne deres om to år - GARANTERT! Disse fire politikerne fra Arbeiderpartiet må trene på å si det høyt og tydelig: «Alta er Finnmark største by med flest fødende av samtlige byer som kan sammenlignes med i Nord-Norge.» Så må de lese SSB sine tall nøye. Tall fra Statistisk sentralbyrå for 2022 viser følgende: – Alta hadde en befolkning på 21 564 – antall fødsler 239. – Hammerfest hadde en befolkning på 11.300 og et fødselstall på 103 (Hammerfest må ha fødeavdeling grunnet ugunstig klima med gudgitte værutfordringer.) Kirkenes har 9.900 innbyggere med 73 fødsler. Kirkenes fødeavdeling må bevares geografien tatt i betraktning! I Alta er det, hittil i år, født 69 barn på fødestua, men langt flere har født på Hammerfest sykehus - det kan vi ikke akseptere. Direkte fra Stortinget ser jeg fakta: I 2022 fødte altakvinner: 136 flere barn enn kvinner i Hammerfest 166 flere barn enn kvinner i Kirkenes fødte. Allikevel er det KUN Alta som IKKE har fødeavdeling. Det er ikke i tråd med fornuften. Ufornuften sitter hos Arbeiderpartiet og flere andre partier i Finnmark - ufornuften sitter som en propp i Hammerfest og ved Finnmarkssykehuset. Så hvis Ap skal få noen velgere som helst - så må Runar Sjåstad, Marianne Sivertsen Næss, Kristina Hansen og Sigurd Rafaelsen faktisk si HØYT:

«Arbeiderpartiet har regjeringsmakt sammen med SP: Arbeiderpartiet skal sørge for at Alta får en fullverdig fødeavdeling. Vedtaket skal gjøres i inneværende år - og skal sikres økonomisk med varige midler.Det er vi fire garantister for.» Punktum.

Først når det er sagt høyt, så kan vi snakke. Tiden for å love og lure er over, også for Ap.

Irene Ojala

Stortingsrepresentant

Pasientfokus Finnmark

Medlem i Helse- og omsorgskomiteen