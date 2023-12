Replikk til Sametingsrådets rådgiver Sandra Márjá West

Dette er åpenbart Sametingsrådets offisielle svar på mine innlegg signert av ”politisk rådgiver for Sametingsrådet/NSR, Sandra Márjá West”. Ellers hadde hun ikke brukt sin tittel.

Det samlede Sametingsrådet (Muotka, Myrnes Balto, Eira, Jåma og Mikkelsen) står altså bak utfallet mot meg hvor de karakteriserer meg med at ”Odd Mathis Hætta . . . avslører sin egen uvitenhet.” Rådet tar mannen i stedet for ballen!

Enhver som har lest ett eller alle mine innlegg ser at jeg til det kjedsommelige ikke bare har vist til ILO og Art. 27, men gang på gang sitert ”har beholdt . . .”.

Likevel får det offisielle svaret fra Sametingsrådet, signet av Sandra Márjá West, til å se ut som om det er mine personlige meninger. Hensikten er vel å villede de leserne som ikke har lest, eller har lest flyktig, at det er jeg som mener at ”vi må leve som på 1600-tallet for å regnes som urfolk.” Det menes vel heller ikke i ILO eller Art. 27, men at man ”har beholdt . . .”

Sametingsrådet med sin president, rådsmedlemmer og rådgiver går til personangrep på meg. Rådet vil altså ikke presisere hva som menes med (1) ILOs “beholdt sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner" og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, art. 27 om at ”etniske, religiøse eller språk­lige minoriteter, ikke skal nektes retten til å dyrke sin kultur, bekjenne seg til og utøve sin egen religion, eller bruke sitt eget språk" på den ene siden og (2) den samiske befolkningens livs- og levestandard i dag.

Det er altså om diskrepansen mellom krav fra konvensjonene og samenes faktiske kulturelle, økonomiske og juridiske stilling i dagens Norge som jeg tar opp i alle mine tre innlegg.

Nå har Sametingsrådet en gyllen sjanse for å forklare gapet mellom disse konsesjonenes sentrale krav og dagens samiske samfunn. Det ser jeg fram til.

Odd Mathis Hætta