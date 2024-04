Svar til administrasjonen - koster ikke 1,8 mill.

Uten tvil burde en slik grov feil ikke forekommet i mitt innlegg og det beklager undertegnede. Skjønner godt at administrasjon fortvilet prøver å ta vekk fokuset fra det saken egentlig gjelder.

Det saken gjelder er at administrasjonen fra kommunedirektøren og nedover nå prøver å få politikerne til å stå ansvarlig for administrasjon sine ønsker om store investeringer i fremtidens budsjetter. Den samme kommunedirektøren advarer politikerne i møte etter møte om at nå må politikerne være med på nedskjæringer i drifta av kommunen.

Da burde vel administrasjon selv stå for sine ønsker for fremtiden. Politikerne skal si ja eller nei når sakene kommer for politisk behandling og avgjørelser i de rette fora. Neida, nå skal politikerne si ja til om dem ønsker disse sakene satt opp i kommunale budsjett i fremtiden. Slik settes politikerne i sjakk av en ny saksbehandlingsform.

Et øvingsfelt til 42 millioner uten konkrete løsninger om hvordan dette skal drives, med bare ønsketekninger. Her prøver administrasjon å skyve sine ønsker over på politikerne med en slik fremgangsmåte til saksbehandling.

Når sakene om ett år eller to kommer tilbake for politisk og økonomiske behandlinger. Ja, da er det jo dere politikere som har ønsket disse investeringene. Bordet fanger.

Slik jeg ser det, setter administrasjon politikerne i sjakk, med denne fremgangsmåten til saksbehandling.

Det er administrasjon sitt ansvar å synliggjøre sine behov og fremme dem gjennom de kommunale budsjettene for fremtiden. Her burde politikerne være våkne å sende sakene tilbake til administrasjon uten behandling.

Fortsatt god helg

Svein Berg, Frp

Kommunestyrerepresentant