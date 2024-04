Merkelig fremgangsmåte administrasjon og politisk ledelse legger opp til i Hovedutvalget for: Drift, miljø, energi og beredskap 9. april 2024.

Ifølge saksutredningen stopper disse sakene som ferdigbehandlet her og skal ikke videre til formannskap eller kommunestyret som er vanlig prosedyre i slike saker.

Her legges det opp til investeringer for millioner av kroner til følgende: kommunale bygg 5,6 – landmålingsutstyr 7,0 – Asfaltering 6,5 – kommunalteknikk 10,0 – kartlegging sentral Alta 0,6 – støttemur 1,9 – mannskapsbil brann 7,5 – kontamineringsvogn beredskap 0,8 – lift høydeberedskap 15,0 – brannøvningsfelt 42,0 og gummibåt 1,8 millioner.

Her foreslås det investeringer for ca. 100 millioner kroner, uten at dette skal til behandling eller godkjenning av formannskap eller kommunestyret. Dette viser innkallinga til dette hovedutvalget.

Derfor har æ stilt skriftlig spørsmål til kommunedirektøren, kommunalleder, ordfører og vara ordfører om dette er en ny praksis i kommunen? Er det slik hovedutvalgene skal få vedtatt sine behov for i fremtiden? Er dette en lovlig måte å gjøre det på av hovedutvalgene og administrasjon?

Det blir enda mere merkelig når jeg i ettertid leser i Altaposten. Her sier hovedutvalgsleder at sakene skal til formannskap og kommunestyret for godkjennelse.

Hvem skal partiene tro på? Administrasjonen eller leder av hovedutvalget?

En merkelig måte å drive kommunen på. Vi har ikke råd til å investere i ny cruise- kai/flerbruks kai, der vi får inntekter, men utgifter fra administrasjon, ja det er vi flink å få til.

Har godt i minne kommunedirektørens ord. «Nå må vi ta ned kommunens tjenester».

Skjønner veldig godt de som klager på saksbehandlingen i Alta kommune.

Sendte en mail til byggeavdelinga og spurte på generelt grunnlag hvorfor en byggesøknad ble stoppet pga at det ikke var lov å bygge carport fast i et fritidshus.

Administrasjonen forlangte å få vite hvem denne person var, det sa jeg nei til. Oversendte bare utklippet av svaret fra saksbehandler til søker. Hva skjer, administrasjon bruker en dag til å lete opp hvem denne saken gjelder. Da var det jeg som medlem av planutvalget som var useriøs som hadde stilt et spørsmål i en byggesak i min familie.

Som kommunestyrerepresentant eller medlem av Planutvalget har jeg vel lov å stille spørsmål på generelt grunnlag i hvilken som helst sak. Når jeg ser hvordan administrasjonen svarer en valgt politisk representant, kan jeg bare tenke meg hvordan menige mann og kvinne i gata blir svart av den samme administrasjonen.

Ingen svar ble gitt på mitt spørsmål. Joda, måtte nok lese meg frem til svaret selv.

Svaret var ifølge kommunens egne sider. «Du kan søke om dispensasjon for å bygge carport fast i et fritidshus». Kunne ikke administrasjon svart så enkelt. Nei da, her var det viktigste å få satt en politisk valgt representant på plass.

God helg til alle

Svein Berg

kommunestyrerepresentant FrP