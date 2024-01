No har du ekskludert meg fra Fremskrittspartiet som jeg ble medlem av i 2011. Jeg benyttet meg av grunnlovens § 100 om ytringsfrihet. Men samtidig satte jeg til side Frps vedtekter om ikke å uttale meg til media om forhold som kan skade partiet. Du har vedtektene på din side.

Min utfordring er at: «Æ blir så jævla provosert når når persona me makt utnytte sine posisjona.» Når det går for langt, må jeg bare si ifra.

13. januar var jeg på årsmøte til Alta Frp. I årsmeldinga kom det frem at styremøtene måtte lukkes på grunn interne uroligheter om lekkasjer fra styremøtene. Skylden ble lagt over på medlemmene, selv om styret visste at lekkasjene kom fra styret selv. Det bekreftet leder i den lukkede delen av årsmøte.

Om medlemmer utad ønsket å renvaske seg var beskjeden at vi skal ekskluderes fra partiet. Min trang til rettferdighet gjorde at du ekskluderte meg Sylvi.

I tillegg har jeg vært så freidig å varsle om at revisor Bengt Rune Strifeldt etter Frps egne vedtekter ikke kan være revisor for Alta Frp. Etter revisorloven er han også uegnet som revisor for Alta Frp. Men du har sagt at dette ikke gjør noe. Hvorfor?

Selv har jeg gitt han kallenavnet Prins Strifeldt. Jeg vet ikke om det er derfor han skånes. I motsetning til meg får Prins Strifeldt lov til å bryte vedtektene ved å skade partiet i media. Hvorfor Sylvi?

Kjære Sylvi. Du kjenner til at en folkevalgt i Alta Frp er under etterforskning for å ha begått straffbar handling. Etter vedtektene til Frp skal vedkommende permitteres mens saken etterforskes av politiet og vedkommende bør selv søke fritak fra sine politiske verv i perioden.

Hvorfor tillater du at vedkommende fortsetter sitt politiske virke som om ingenting har skjedd? Hvorfor følger ikke du partiets egne vedtekter?

Er det fordi mine ord i media rammer deg, mens den straffbare handlingen ikke gjør det? Det er andre som rammes av den.

Kjære Sylvi. Vi er alle bare mennesker og mennesker gjør feil. Også de som bærer korset. Jeg har forsøkt å få kontakt med deg per mail uten å lykkes. Jeg håper at du kan ringe meg. I media ser jeg at du er veldig opptatt av etikk og moral. Med det som utgangspunkt finner jeg deg som en interessant samtalepartner.

Håper du tar kontakt.

Johnny Olaussen