Helt utrolig, Alta Ap har våknet. For snart ett år siden tok undertegnede og Frp opp problemet med bemanningskrisen i barnehagene i Alta kommune.

Joda, Alta Ap gikk høyt på banen før årsmøte i Kirkenes. Nå skulle det ordnes opp under Finnmark Ap (FAP) sitt årsmøte i Kirkenes.

Hva svarte sentrale AP-politikere i Alta den gang Frp tok opp problemet, både i media og i møter. Hvor har dere dette fra, bare rykter dere hører på.

Nei da Ap, dette var ikke bare rykter, men det er jo kjempefint at selv Ap-representanter endelig har fått med seg problemene med mannskapsmangel i våre barnehager. Dem måtte bare en tur til FAP-årsmøtet først og høre på sine egne.

Tenk, der fikk dem til en felles seier, et skriv til Støre om bedre lønn for ansatte i barnehager. Trodde dette kunne løses under lokale forhandlinger i kommunene som Ap selv leder.

Tror det må ha vært noe beroligende i maten til Alta-delegatene under dette årsmøtet. For nå prøver delegatene i tur og orden å gi inntrykk av hvor mye Alta-delegasjon har fått igjennom under årsmøte i Kirkenes.

Hvor mye positivt fikk Alta AP igjennom for innbyggerne i Alta?

Et skriv til Støre om høyere lønn for barnehage ansatte og at det skal satses på Klinikk Alta, såfremt det ikke går ut over Kirkenes og Hammerfest sykehus.

Litt av en beholdning av seiere Alta Ap har å skryte av etter årsmøtet i FAP?Skjønner godt den Ap delegaten som svarte «Nå skal vi hjem å jobbe lokalt»

Når vi i tillegg ser at Ap-representanter søker EU om å få utvidet døgnet med to timer (til 26 timer) for Troms og Finnmark. Da må man bare lure på hva som har vært i maten under dette FAP-årsmøtet.

Men vi i Frp ønsker Alta Ap lykke til i fremtiden med å snu Finnmark Ap. Det trenger innbyggerne i Alta-regionen.

Svein Berg

Alta FrP