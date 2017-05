Dette lovte Siv Jensen før valget

Med hjelp fra lokale Frp-politikere har Altaposten klart å finne fram til et oppslag med Frp-leder og dagens finansminister, Siv Jensen. Oppslaget er fra lørdag 4. mai 2013, og til tross for langvarige søk på nettet klarte vi ikke å finne fram til Altaposten-saken hvor Jensen lover at med Frp i regjering skal sykehusstrukturen utredes. Årsaken til at saken har gått under radaren på nettsøkene er gangske enkel; den har kun vært å finne i papiravisen.

I mai 2013 var det en selvsikker og opplagt partidronning som møtte strategene i Finnmark og Alta Frp. Budskapet var at valget i Finnmark skulle vinnes, og en av sakene som skal bidra er løfte om full utredning av sykehusstrukturen.

– Befolkningen i Alta-regionen og våre politikere lokalt har hatt full støtte for kravet om en helhetlig utredning av en helhetlig struktur på sykehustjenestene i Finnmark. Sørger velgerne for å få et sterk Frp inn i regjering vil utredningen bli en realitet, lovte partidronningen under starten på sitt besøk i Finnmark.

– Har lovet

Den gangs varaordfører Ronny Berg er blitt statssekretær i fiskeridepartementet. Han liker dårlig å bli minnet på lovnaden fra partilederen før valget i 2013, men bekrefter at han opplevde det hele som en garanti om at Frp i det minste skulle kjempe for en utredning.

– Jeg kan ikke legge skjul på at hva som ble gitt av garanti, og kan bekrefte at alle vi som var til stede oppfattet det som ble sagt som en klar lovnad. Det er skuffende at den ikke er innfridd, men Frp er i veldig godt selskap. Ingen av partiene har fulgt opp alle de fine ordene de har kommet med, og min kritikk av dette går selvsagt også til Frp, sier Berg.

Hadde avslørt Høyre

I strålende humør på det omtale lunch-møtet kunne dagens førstekandidat på Stortingslista og den gangs leder i Alta Frp, Bengt Rune Strifeldt, fortelle at Høyre hadde avslørt seg selv som et parti som motarbeider sykehus i Alta.

Åpner for sykehus i Alta Høyres Vetle Langedahl avviser ikke flytting av sykehuset.

– Vi stoler ikke på Høyres førstekandidat Frank Bakke-Jensen. Langt verre for Høyre er det at heller ikke folk i Alta stoler på han i sykehussaken, påpekte Strifeldt i 2013 etter til tross for at Bakke-Jensen er rekke ganger i media hadde forsikret at han støtter en utredning. I stedet for å tale innbyggernes sak hadde Bakke-Jensen forsøkt å være både for og mot sykehus, ifølge Strifeldt.

– Først var Bakke-Jensen mot sykehusutredning, så litt for etter at Altaposten «tvang» fram nye holdninger. Nå tror jeg ingen helt vet hva Høyre står for. Det eneste som er klart er at Høyre ikke vil ha sykehus i Alta, og vil satse videre på sykehuset i Hammerfest, oppsummerte Strifeldt på lunchmøtet.

Gjentok utredningslovnad

Partileder Siv Jensen vedgikk at hun har fått klare tilbakemeldinger fra sine partifeller, både i Alta og Finnmark, om at kravet om en helhetlig utredning av sykehusstrukturen kunne bli en vinnersak i valgkampen.

– Det handler om å få mest mulig penger igjen for hver helsekrone. Derfor er vi ikke bare opptatt av en mest mulig effektiv struktur i Finnmark, men vil også utrede strukturen nasjonalt. Her skiller Frp seg ikke bare fra Høyre, men de fleste parti, var beskjeden fra partidronninga.