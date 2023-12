Runa og familien besøker den lokale butikken i Qaanaaq. Her er det nesten helt tomt i alle hyller fordi båten med varer ikke har kommet frem pga isen som ligger i fjorden. De får bli med de lokale fangerne som skal ut i kajakk for å jakte etter narhval. Hvalen som har en lang støttann på nesen som ligner på et horn.