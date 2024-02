– Vi er strålende fornøyd med å ha Thomas på plass! Det har vært en lengre prosess med mange kandidater for å finne den nye hovedtreneren til vårt rekruttlag - men vi er trygge på at vi har landet på riktig mann, skriver Alta IF i en pressemelding.

Allerede på lørdag skal Thomas Søvik Johnsen lede Alta IF-rekruttene i kamp. Da møter de divisjonskollega BUL i Finnmarkshallen. Kampen starter klokken 12.00.

– Med sin erfaring som trener i våre aldersbestemte rekker, hovedtrener på G17 og en viktig trenerressurs rundt rekruttlaget i 2023, trenerroller i fotballkretsen, UEFA B lisens, og en karriere som lærer, tilfører Thomas fotballfaglig og pedagogisk tyngde til rollen, kommenterer sportslig koordinator André Drogset Dønjar.

– Thomas deler klubbens strategi om å kunne tilby det beste utviklingsmiljøet for unge fotballspillere i Finnmark, og vil jobbe iherdig for det sammen med resten av det sportslige apparatet i klubben, fortsetter Drogset Dønjar.