Medlemmene i Alta motorsportklubb er ikke redde for å ta på seg store oppdrag. Denne helga gjør ildsjelene i klubben seg klare til å arrangere NM stadioncross og norgesmesterskapet i snowcross.

De har allerede gjort mye forarbeid. Nå venter en to dagers intenst fartsfest på Kvenvikmoen Motorpark, der fem norgesmestere skal kåres fredag og lørdag.

– Vi har rundt 100 frivillige i sving, og de aller fleste har holdt det gående siden jul med planlegging, lage bane, ordne mat og premier, for å nevne noe. De har lagt ned en utrolig innsats allerede, og er klare til å gjøre sitt ytterste for at de to neste dagene blir uforglemmelige for både kjørere og publikum, kommenterer Anita Kjellmann i Alta MSK.

Stadioncross i kveld

Norgesmesterskapet starter med stadioncross fredag kveld. Det er åpningsseremoni klokken 18.00. Så går det bare et kvarter før hestekreftene slippes løs på det nye banen som arrangøren har laget for anledningen.

– Vi gleder oss veldig til å komme i gang med mesterskapet. Fredagens arrangement blir en kortere og mer intens affære, der det kun kjøres seks runder innledningsvis og ti runder i finalen. Det er bare én konkurranseklasse, og det skal da bare kåres én norgesmester. I tillegg har vi pauseunderholdning der de unge og ivrige mikro- og minikjørerne får prøve ut banen, sier Kjellmann.

70 kjørere på startstreken

På lørdag er det flere kjørere som skal i aksjon. Da skal det kåres norgesmestere i fire klasser, samt vinnere av norgescup i to andre klasser. Ungdom 11-12 år og mikro- og mini er gjesteklasser.

– Lørdag blir det full rulle med tre likeverdige heat i samtlige konkurranseklasser. Det er rundt 70 påmeldte kjørere. På lørdag starter vi klokken 10.00 og er ikke ferdige før nærmere 17.00, så det blir en skikkelig fartsfylt dag med masse spennende dueller.

– Hva gjør NM annerledes enn for eksempel Nyttårscrossen?

– Det er jo et mye større arrangement med mange flere kjørere, og det synes vi er artig. Vi har utøvere fra Valdres i sør til Kirkenes og Vadsø i øst. Meritterte kjørere som Robert Lunden og Kristoffer Holm kommer, og så gleder vi oss selvsagt til å se hva vår egen Emil Mikalsen kan få til. Han er en utrolig flink kjører. Emil er bare 19 år gammel, men jeg har trua på at han kan kjempe om gull, smiler Kjellmann.

Gratis streaming på Altaposten.no

Hun håper publikum finner veien ut til Kvenvikmoen både fredag og lørdag.

– I tillegg til alt det spennende som skjer på banen får vi besøk av noen lokale scooterforhandlere. Kanskje har de noen skikkelige gode tilbud, så det er ingen grunn til å sitte hjemme denne helga, avslutter hun.

PS! For de som ikke har anledning til å følge NM-festen fra sidelinja har Mediehuset Altaposten en meget god løsning. Vi streamer nemlig både fredagens og lørdagens konkurranser på Altaposten.no, og det er helt gratis.