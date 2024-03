At startskuddet for Finnmarksløpet 2024 gikk på selveste kvinnedagen passet utrolig bra. Det er nemlig mange tøffe kvinner som stiller til start i år.

Syv kvinner i FL1200

Fredag var det kjørerne i Finnmarksløpets 1200 kilometer-distanse som startet ut fra gågata i Alta sentrum, og i denne klassen er det syv damer som deltar.

To av disse kjører for Alta trekkhundklubb, nemlig Hanna Lyrek og Maria Hernetkoski. Også Silje Holmen Larsen, Tove Sørensen, Hedda Mosleth, Kathrine Søberg og Birgitte Næss skal kjempe seg gjennom den knalltøffe løypa.

Alta-kjører Maria Hernetkoski så ut til å stortrives på sleden. Foto: Karl Eirik Steffensen

Det er totalt 28 deltakere i FL1200 i år. Blant disse finner vi Alta-kjørerne Roger Dahl og Roger Fossøy. Både i 1200- og juniorklassen skal det kåres norgesmestere.

– To norgesmestere skal kåres i 1200 km-klassen og juniorklassen. Til sammen skal 111 spann med 1004 hunder og 4016 hundepoter krysse startstreken i Alta fredag og lørdag, opplyser Finnmarksløpet.

Is og harde spor

Mildværet påvirker sporene som spannene skal kjøre, og skaper store utfordringer for kjørerne.

– Nå har det vært et mildvær som har gjort at sporene har blitt komprimert. I tillegg har nattefrosten ført til harde spor. Det er en utfordring i at kjørerne ikke kan kjøre for fort - for da kan hundene gå seg stive, sier NRKs hundekjørerekspert, Hans Petter Dalby.

Massevis av publikum hadde møtt opp for å heie på Roger Fossøy & co. Foto: Karl Eirik Steffensen

Han forteller at det blir viktig for hundekjørerne å holde igjen i løypene, slik forholdene er nå.

– Da må hundekjørerne holde hodet kaldt og stå på bremsen.

Lørdag starter junior- og FL600-klassen ut fra Alta sentrum. Første spann sendes ut kl. 13.00.