Lørdag skal det avgjøres. Enten Harstad, Alta eller Tromsø rykker ned fra 2. divisjon menn avdeling 1, og mest sannsynlig er det Alta eller Tromsø som ryker. Lagene møtes i Altahallen, og klubben som taper må spille 3.-divisjonshåndball neste år.

– Tromsø har hentet inn et par gode bakspillere og en solid keeper, og er kanskje favoritter. Men det betyr ingenting for oss. De er ikke overmennesker av den grunn. Så lenge vi gjør vår jobb og fokuserer på det vi skal få til i Altahallen i morgen, er det gode sjanser for at vi slår THK og berger plassen, sier Altas målfarlige bakspiller Tom Harald Granshagen til A-sporten.

– Hvis det er én kamp man bør få med seg, så er det denne. Vi håper at så mange som mulig tar turen til Aulaen og støtter oss. Det kan vært smart å komme litt tidlig, spesielt hvis du vil ha sitteplass. Kampen starter klokken 14.00, forteller Granshagen, som føler seg i bra form og gleder seg til kampstart.