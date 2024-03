Som vi ser på bildet overleverte Alta IF en innrammet Mathias Dahl Abelsen-drakt til hovedpersonen selv på en av treningsøktene i Finnmarkshallen denne uka.

– 10 år etter første kamp og 7 sesonger senere takker en teknisk gigant for seg - tusen takk for alt og lykke til videre Mathias, skriver Alta IF Fotball på Facebook.

Det er en stund siden det ble klart at Dahl Abelsen forlater Alta og skal spille for moderklubben Sortland IL. Men den målfarlige midtbanespilleren har trent med Alta IF under oppsigelsestiden i sin andre jobb, og det er først nå 29-åringen slutter seg til Sortland-troppen, som forbereder seg til seriestart i 4. divisjon menn Hålogaland. De serieåpner borte mot Svolvær 27. april.

Ifølge NFFs nettsider har Mathias Dahl Abelsen spilt 168 tellende kamper for Alta IFs A-lag, og scoret 42 mål.

Han har også spilt for Sortland, Mjølner, Skeid, Tromsdalen og Øygarden.

Dahl Abelsen har dessuten 88 kamper for Vesterålen, som spiller i Eliteserien i futsal. 29-åringen har scoret imponerende 147 mål på øverste nivå.