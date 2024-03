– Det er en liten juryskandale, sier Krogh til VG.

Han hadde selv lenge los på pallplass, og understreker at han frikjenner gullvinner Eirik Sverdrup Augdal for alt ansvar.

Men Krogh reagerer på at lørdagens rennledelse svarte «ja» da både Augdal og enkelte andre utøvere spurte om det var tillatt å smøre skiene underveis i rennet.

FINN-HÅGEN KROGH Tidligere landslagsløper

Det er nemlig ikke lov i henhold til reglementet (se ledelsens svar litt lenger ned i saken).

VG har nå gått gjennom de fleste passeringspunktene den siste halvdelen av lørdagens 50 kilometer i fristil for å sjekke om hendelsen kan ha gjort en forskjell.

Augdal bekrefter overfor VG søndag at han brukte et glidprodukt og at det antagelig ble påført skiene etter cirka 32 kilometer. Han understreker at han aldri tok skiene av og mener selv det var dårlig utført.

Tallene viser i hvert fall at et sted mellom 34,7 kilometer og 39,9 kilometer at Augdal gjør et kjempebyks mot konkurrentene og går fra tredje- til førsteplass.

Tallene (se faktaboks) viser også at enkelte konkurrenter og medaljekandidater taper en del den siste milen.

Den eneste som klarte å hente noe inn på Augdal siste ti kilometerne var Johannes Høsflot Klæbo. Trønderen som er i superform tok inn 20 sekunder.

Finn-Hågen Krogh var blant dem som måtte gi tapt for Augdal. Han fikk det tungt på slutten og ble nummer fire. Han slår også fast at det koster mindre å gå på ny glider, slik Augdal gjorde.

Den tidligere landslagsløperen forteller at flere skipar ble testet på nytt etter femmila med ny glider fra sprayboks.

– Glidtesten viste at skiene gled 15 meter lenger på et teststrekk. Det er ingen tvil om det har noe å si.

Krogh mener juryen burde gitt beskjed til alle løperne at det var lov å legge på ny glider.

– Det er uheldig at det blir som det blir, at juryen ikke har oversikt over reglementet. Det er vanskelig å klandre utøver her, dette må juryen ta på sin kappe.

– Tror du Klæbo kunne tatt NM-gull om Augdal ikke hadde lagt på ny glider?

– Det blir jo bare spekulasjoner, men det kunne nok blitt veldig jevnt og sekundstrid, svarer Krogh.

For Augdal har det vært en rolig dagen derpå.

– Jeg har bare fått gratulasjoner, sier Augdal til VG søndag.

NM-vinneren gjorde ikke noe galt, han forholdt seg til beskjed fra rennledelsen om glider.

– Men jeg skulle ønske jeg ikke hadde gjort det, for jeg tror ikke det hadde noen påvirkning på resultatet. Jeg tror det hadde blitt det samme, sier Augdal, som legger til at glider påført på riktig måte åpenbart gir et løft.

Jonas Vika endte på 6. plass, to minutter og 35 sekunder bak Augdal.

– Jeg syns juryen bør være innforstått med regelverket, dette var en tabbe. Det er kjipt, sier Vika.

JONAS VIKA God skiløper

Han hadde selvsagt lagt på ny glider underveis om han hadde fått beskjed om at det var greit.

– Det hadde alle gjort, sier Vika.

– Det er umulig å si hvor mye skiene tapte seg på femmila, men når det er så våte forhold over 50 kilometer, så taper skiene seg enormt.

Vika forteller også om re-testing av ski som viste en stor heving av skiene med ny glider.

Han understreker at Augdal er en god skiløper som ikke gjorde noe galt.

– Det kan hende det hadde blitt jevnere om gullet om Klæbo hadde fått ny glider, for han gikk ekstremt fort på slutten, sier Vika.

Prosjektleder i Lillehammer Olympiske Park som arrangerte NM er forelagt utspillet til Krogh og Vika.

– Juryen gjorde en feil, det er fakta. Men vi observerte ikke at noen påførte glider, det var ingen som klaget, så resultatet blir stående, sier Torbjørn Broks Pettersen til VG søndag.

TORBJØRN BROKS PETTERSEN Prosjektleder for NM-arrangementet

– Tror du det hadde blitt samme vinner av femmila uavhengig av påført glider hos vinneren?

– Nei, det er jeg ikke sikker på. Men det vil jeg ikke gjette på. Hvilken effekt hadde glideren? Der og da? I 20 minutter? Det blir bare spekulasjoner, det blir feil. Vi har en resultatliste, sier Broks Pettersen.

Han fortsetter:

– Juryen gjorde en feil og ga feil svar til de 4–5 som stilte spørsmålet. Det er et faktum. Men vi har ikke observert noen føre på glider. Ingen har klaget. Resultatet blir stående. Det var stress og jag og mas og så svarer man på spørsmål. Vi sjekket regelboka en time etterpå og da var det feil svar. Jeg har drevet med dette i 25 år og gjør stadig vekk små feil.