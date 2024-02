BUL/Alta 2 - Tromsø 2 33–23:

Det var fullt av folk og god stemning på tribunen da rekruttlaget til samarbeidsklubbene Alta IF og BUL spilte hjemmekamp mot serieleder Tromsø 2 fredag kveld. Gjestene fra Ishavsbyen hadde ikke avgitt et eneste poeng på sine åtte første seriekamper i 3. divisjon før de ankom Finnmarkshallen.

BUL/Alta 2 hadde på sin side tre seire og tre tap på sine seks første kamper. En liten stund så det ut som THK 2 skulle slå altaværingene for andre gang denne sesongen, men hjemmelaget tok seg sammen og sørget for ettmålsledelse til pause. Deretter ga de gass den siste halvtimen og kunne til slutt juble for 33–23-seier.

– Vi havnet litt bakpå i starten og lå under 4-7 etter 12 minutters spill. Stor innsatsvilje i forsvar og godt målvaktsspill holdt guttene inne i kampen og til pause leder vi med ett mål, forteller trener Linda M. Hove.

– I andre omgang fikk vi mange utvisninger, men med iherdig innsats i forsvar, gode målvakter og godt samspill framover på banen punkterte vi kampen og vant fortjent, fastslår hun.

Det var mange av rekruttene som bidro med scoringer i fredagens match. Johannes Hove, Gustav Åkerøy Pettersen og Nikolai Wahl Nikolaisen scoret alle fem mål. De øvrige scoringene ble satt inn av Kristian Mikkelsen Clemens (4), Ludvik Åkerøy Pettersen (4), Lars Even Bjørkmann (3), Peter Brekkan Sætrum (3), Heljar Hammari (2), Sivert Hammari Ottesen og Deividas Masidunskas.

BUL/Alta 2 er på andreplass i 3. divisjon menn Nord-Norge.

Samarbeidsklubbenes A-lag møter Storhamar hjemme i Altahallen lørdag kveld. 2.-divisjonsoppgjøret starter klokken 20.00.