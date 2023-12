Det har etter hvert blitt en kjent og kjær tradisjon at Finnmarkshallen holder åpent i romjula. Det gir alle barn og unge i Alta muligheten til å trille litt ball mellom de mange gode måltidene og andre morsomme aktiviteter som jula fører med seg.

– Etter påtrykk fra mange av de som trente i fotballhallen i romjula i fjor og fra de som ikke fikk med seg at det var mulig, men banker på døra nå: Det må bli ÅPEN HALL i romjula, skriver Finnmarkshallens daglige leder Tommy Hæggernæs i en e-post til A-sporten.

Han forteller at Finnmarkshallen tar juleferie for ordinære treninger til og med 1. januar 2024.

Men for alle som vil spille litt uorganisert fotball vil storstua være åpen fra klokken 11.00 til 15.00 onsdag 27.-, torsdag 28.- og fredag 29. desember.

– Det er da fritt frem for å ta med seg barn, barnebarn og sparke litt på kunstgresset. Ta med deg kompisgjengen og spill litt ekte løkkefotball, eller kanskje ta med deg noen som ikke vanligvis spiller fotball, eller er ny her i byen vår. Det hele er gratis, forteller Hæggernæs, som samtidig ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.