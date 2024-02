Ettersom det ikke er noe fullgodt futsaltilbud i Finnmark har BUL stilt lag i 1. divisjon avdeling 6 i Troms de siste par årene.

I fjor vant de seriespillet og fikk sjansen i eliteseriekvalifiseringen. Da hadde blåtrøyene ikke marginene på sin side, og måtte gå løs på en ny sesong i 1. divisjon denne vinteren.

Har med tidligere landslagsspiller

Også i år klarte bossekopingene å vinne serien, mye takket nyervervelsene Svein Ove Thomassen og Jonas Simonsen. Førstnevnte scoret hele 30 mål og var avdelingens soleklare toppscorer. Neste spiller på lista hadde 12 nettkjenninger...

– Det er ingen tvil om at «Svenno» har vært en viktig bidragsyter for oss i vinter. Han scoret alene en tredjedel av målene våre i seriespillet og har definitivt tilført laget kvalitet i angrepsspillet. Også Jonas Simonsen, som til vanlig spiller fotball for Krokelvdalen, har gjort oss mye bedre. Han har futsal-landskamper for Norge og spilt på høyere nivå tidligere. Det var godt å få inn litt rutine. Jeg synes vi har blitt taktisk mye bedre i år enn det vi var i fjor, forteller Marco Mauno Johannessen, som selv scoret syv mål og pådro seg tre gule kort i vinterens seriespill.

Han er en av flere altaværinger som er med. I tillegg til nevnte Svein Ove Thomassen har profilerte spillere som Peter Aas, Peder Brekke og Trym Suhr-Stamnes bidratt. Det er også andre Alta-gutter med, samt spillere fra Honningsvåg, Nordreisa og Tromsø.

Gode ambassadører

8. – 10. mars venter eliteseriekvalik i Oslo. BUL-guttene regner med at turen vil koste rundt 50.000 kroner, og er derfor på jakt etter nye sponsorer som kan hjelpe laget.

– Vi er forberedt på at deler av denne turen må dekkes av egen lomme, men forhåpentligvis ikke alt. Guttene har allerede brukt mye penger på reise til og fra Tromsø for å spille seriekamper, kommenterer Mauno Johannessen, og fortsetter:

– Vi har noen samarbeidspartnere som bidrar, men ønsker oss flere. Håpet er at noen lokale bedrifter ser verdien av å støtte oss i kampen om opprykk til eliteserien. Vi er gode ambassadører for futsal i Finnmark, og klarer vi opprykk skal vi lage skikkelig show i BUL-hallen når Norges beste lag kommer på besøk. Ta gjerne kontakt, smiler 22-åringen, som lover god markedsføring i sosiale medier for dem som blir med på moroa.