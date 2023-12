Strøm gikk i bakken etter det andre svevet i fredagens renn i Engelberg.

Alta-hopperen landet på 122 meter og mistet deretter kontrollen. I etterkant sa landslagstrener Christian Meyer at det dreide seg om en kneskade. Han erkjente samtidig en frykt for at Strøm kunne være borte i lang tid fremover.

Fredag skal hun opereres, opplyser Meyer til NRK.

– Det er kun sidebåndet av kneet som skal opereres, sier Meyer.