Sist helg var det full rulle i Alta kultursal. Norges styrkeløftforbund og Alta atletklubb arrangerte årets utgave av NM benkpress utstyr og utstyrsfritt, og flere av arrangørklubbens utøvere gjorde seg bemerket med sterke resultater på lørdag. Da var det utøverne i NM utstyrsfritt som var i aksjon.

Må ta en ufrivillig pause

I klasse ungdom 14–18 år −57 kilo løftet Malin Utsi Moe først 55 kilo, og deretter 60 kilo. Hun prøvde seg på 65 kilo i sist løft, men klarte ikke det. Som eneste deltaker i denne klassen ble det NM-gull og norgesmestertittel til altaværingen.

Den som imponerte aller mest var Elisabeth Håkonsen. Hun har hanket inn gullmedaljer i NM tidligere, og ettersom hun var eneste utøver i klasse ungdom 14–18 år −63 kilo var hun sikret en ny NM-tittel så lenge hun leverte et godkjent løft.

Det var mange kvinnelige styrkeløftere som deltok i NM. Foto: Karl Eirik Steffensen

Det gjorde hun til gangs. Hun trosset store smerter og løftet 75 kilo i første løft. Så presset hun opp 80 kilo. Da valgte Elisabeth å stoppe mens leken var god.

– Jeg har fått påvist et tretthetsbrudd i ryggen, så etter helgas konkurranse må jeg ta tre måneder fri fra treningen. Det positive med det er at jeg også blir kvitt senebetennelsen jeg har slitt med den siste måneden. Men jeg mister både NM i Bergen og VM i Texas, så jeg skulle gjerne vært disse skadeproblemene foruten. Jeg fikk i det minste konkurrert hjemme i Alta, og det er jeg veldig glad for. Jeg har hatt litt hjemlengsel, sa en smilende norgesmester, som nå bor og trener i Spania.

Camilla Jonette Fagerlund Rasmussen sikret NM-bronse. bronse Foto: Karl Eirik Steffensen

To gull til Øksfjord atletklubb

Også Øksfjord atletklubb sikret seg NM-gull på lørdag. Ingeborg Bjørnsen slo Isabella Toresen fra Bodø atletklubb i klasse junior 19–21 år −63 kilo, og tok med det karrierens første NM-gull.

– Det var skikkelig stas å ta gull i mitt første norgesmesterskap. Jeg startet med styrkeløft først for et år siden, så jeg har ikke all verden med erfaring. Det var hyggelig å kunne sikre Øksfjord AK et NM-gull, smilte Ingeborg Bjørnsen etter premieutdelingen.

Ingeborg Bjørnsen sikret ett av to gull til Øksfjord atletklubb i NM benkpress i Alta sist helg. Foto: Karl Eirik Steffensen

I åpen klasse −76 kilo ble det NM-bronse til Camilla Jonette Fagerlund Rasmussen fra Alta atletklubb. Hun hadde tre godkjent løft på 77,5, 80 og 85 kilo.

De lokale atletklubbene hadde også med flere mannlige løftere som sørget for mer jubel og flere NM-medaljer. I klasse ungdom 14-18 år -74 kilo var det kun én deltaker. Sander Hammersvik fra Alta løftet 125 kilo i første forsøk, og klarte deretter 135 kilo. Han prøvde seg på 137,5 kilo i siste løft, men klarte ikke det. Han slo likevel Åsmund Lunde fra Askim SK og kunne juble for NM-tittel.

Så var det Øksfjord atletklubbs andre deltaker som skulle i aksjon. Tony Pedersen klinket til med tre godekjente løft (110, 117,5 og 125 kilo) i klasse junior 19-23 år -74 kilo, og vant som eneste deltaker i klassen NM-gull.

Råsterke veteraner fra Alta

I de neste klassene var det flere deltakere og tøffere kamp om medaljene. Kjartan Andreas Nygård fra Alta løftet 150 kilo i først forsøk, men fikk underkjente løft på 155 kilo i andre og tredje forsøk. Han endte på femteplass i åpen klasse -105 kilo. Edvard Heimen fra Fræna AK vant NM-gull.

Egil Glomset deltok i åpen klasse -120 kilo. Han løftet 170 og 175 kilo. Han prøvde seg på 180 kilo i tredje og siste forsøk, men klarte ikke det og endte på fjerdeplass.

Det var ikke smekkfullt i Alta kultursal, men noen tilskuere var til stede for å følge NM på nært hold. Foto: Karl Eirik Steffensen

I klasse veteran 40-49 år -105 kilo ble det nok en Alta-medalje. Kjetil Olsen hadde tre godkjente løft på henholdsvis 125, 130 og 135 kilo. Det holdt til andreplass. Det var tre deltakere i denne klassen, der Tom Atle Jermstad fra Bergen tok gull.

Også Dag Rune Stangeland fikk med seg sølv fra årets norgesmesterskap i benkpress. Han løftet 180 kilo i første forsøk, men klarte ikke 185 kilo i sine to neste løft. Han ble nummer to i klasse veteran 40-49 år -120 kilo. Det var to deltakere i denne klassen. NM-gullet gikk til Eirik Jørgensen fra Fræna Ak.

Alta atletklubbs siste NM-medalje gikk til Stian Hammersvik, som konkurrerte i klasse veteran 50-59 år -74 kilo. Han hadde tre godkjente løft på henholdsvis 100, 102,5 og 110 kilo. Hammersvik var eneste deltaker i denne klassen.

Verken Alta AK eller Øksfjord AK hadde med deltakere i NM benkpress utstyr, som gikk av stabelen på søndag.