– Interessen for håndball i Alta er større en noen gang i nyere tid, fastslår Magnus Lyng Kristensen i Alta IFs håndballgruppe.

– Vi nærmer oss slutten på sesongen 2023/2024, og det gjenstår kun cirka en måned med kamper. I løpet av denne sesongen har vi fått svar på at Alta beveger seg så absolutt mot det vi kan kalle for en håndballby. Med våre 21 000 innbyggere har vi virkelig klart å få håndballinteressen opp og fram igjen, fastslår Lyng Kristensen.

Han understreker at klubben fremdeles har et stykke opp til storhetstiden, da profiler som Knut Arne Iversen herjet i Altahallen. Men dit kommer klubben neppe igjen. Det er likevel sterkt at Alta IF har et tilskuersnitt på godt over 500 per hjemmekamp.

– Mange av oss kan huske tilbake når de gamle heltene kjempet om opprykk til Norges øverste divisjon, «Aulasuset» som preget alle hjemmekampene, og et tilskuersnitt vi bare kan drømme om i dag. Likevel kan vi juble over at tilskuersnittet aldri har vært bedre i nyere tid. Dagens tall viser at vi har 556 tilskuere per hjemmekamp når herrelaget er i aksjon. Ser vi på statistikken har interessen aldri vært større for å gå på kamp i Altahallen de siste ti årene, kommenterer Lyng Kristensen fornøyd.

– Vi kan sammenligne oss med lag helt i norgestoppen. Follo med sine 471 tilskuere per kamp er nærmeste laget i 1. divisjon, og ser vi til Norges øverste divisjon, Eliteserien, så overgår vi gamle storheter som Bækkelaget og Haslum HK, i tillegg til Sandnes og Viking TIF. På lag med dere skaper vi «Håndballbyen Alta», noe vi tror og håper på vil fortsette å utvikle seg i en positiv retning, sier Alta-målvakten, som også er ansatt i klubbens markedsavdeling.

Alta IFs neste hjemmekamp spilles neste helg, nærmere bestemt søndag 24. mars. Da kommer Bækkelaget 2 på besøk.