Koronapandemien satte en effektiv stopper for skifesten i 2020 og 2021. Først i 2022 var Øksfjord IL tilbake med en ny utgave av Gardirennet, og arrangøren fulgte opp med et meget vellykket renn i fjor. Da var det nærmere 200 ivrige skiløpere som stilte til start.

Skikos for små og store

13 skiløpere deltok i konkurranseklassen i fjor, og der var det Oda Alexandersen Aas fra Tverrelvdalen IL som gikk aller raskest blant damene med en tid på 1.21.53. På herresiden var det Henry Skjønsfjell som gikk raskest med tiden 1.03.57. Det var også masse mosjonister som tok seg gjennom den godt preparerte løypa.

Frithjof Olsen i arrangørstaben forteller at konkurranseløperne i aldersgruppa 12-15 år har en egen løpsdistanse på 10,5 kilometer. Dette kommer i tillegg til den ordinære løpsdistansen på 24 kilometer. Familierennet går fra klokken 09.00 til 12.00, og her er det ingen tidtaking. Så starter konkurranseklassene klokken 12.00.

– Vi gleder oss like mye hvert år til å ta imot mosjonister og konkurranseløpere i Øksfjordbotn på skjærtorsdag. Gardirennet er en stolt og flott tradisjon fra idrettslagets side, og i år arrangeres rennet for 34. gang. Det vil si at vi har jubileum neste år, sier Olsen.

Lovende værmelding

Påmeldingen til rennet skjer på parkeringsplassen i Øksfjordbotn. Rundt 400 meter fra startområdet har Øksfjord ILs ildsjeler satt opp en kafé der de selger vått og tørt til deltakerne. Her må imidlertid folk huske å ta med seg kontanter da det ikke er internettforbindelse akkurat her, opplyser arrangøren.

– Gardirennet er først og fremst et turrenn for folk flest, der sluttid og plassering er mindre viktig. Men vi synes jo at det er artig å ha noen av verdens beste skiløpere på startstreken. Vi håper at både Andreas Nygaard og Petter Eliassen kommer. Og gjerne Finn-Hågen Krogh også, smiler Olsen, som forteller at det blir premieutdeling ved den gamle leirskolen cirka klokken 15.00.

– Det er litt vanskelig å si noe om været én uke før det braker løs. Men yr.no melder lett overskyet vær, kanskje en god del sol og noen få minusgrader. Det er perfekt turvær. Vi har dessuten kjørt opp en veldig god løype, så det blir flotte forhold for små og store, avslutter han.