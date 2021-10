sport

Amalie Frisk-Olsen har spilt kretslagsfotball i Finnmark og vært sentral på 2.-divisjonslaget til Bossekop. 20-åringen har også spilt en rekke 1.-divisjonskamper for BUL, der det til slutt ble nedrykk. Nå kjemper hun for at sin nye klubb Grei skal overleve i 1. divisjon.