Onsdag kveld var det duket for cupfest i SmartDok Arena, der 600 tilskuere fikk se et heltent Alta IF-lag som hadde selveste Bodø/Glimt i kne i sluttminuttene. Hjemmelaget var bare et stolpetreff unna ekstraomganger mot Norges beste fotballag de sist to årene. Men gjestene slapp med skrekken, og tok seg videre til fjerde runde. Her skal de møte 1.-divisjonslaget Aalesund på bortebane.