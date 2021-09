Alta IF hadde Norges beste lag i knestående

sport

Alta - Glimt 1-2:

Onsdag kveld var det duket for tredjerundekamp i cupen i SmartDok Arena mellom Alta IF og eliteserielaget Bodø/Glimt. Gjestene kom til Finnmarkshallen som serieleder i landets øverste divisjon og var storfavoritter mot 2.-divisjonslaget fra Nordlysbyen.

Alta IF var fullt på høyde med Glimt i første omgang, og hadde et par meget gode muligheter til å ta ledelsen. Mathias Dahl Abelsen snappet blant annet opp et løst tilbakespill til keeper, men avslutningen gikk til side for mål. Det gikk mot 0-0 til pause, men på en corner i omgangens siste minutt utnyttet Sigurd Kvile en markeringssvikt og sendte Glimt i føringen.

Dessverre for intensiteten i kampen økte Alfons Sampsted ledelsen til 2-0 bare fem minutter etter hvilen, og etter dette hadde fjorårets suverene seriemester i Eliteserien god kontroll. Mathias Dahl Abelsen trodde han hadde reduseringen i boks da han på vakkert vis curlet en avslutning mot lengste kryss, men Glimt-keeper Nikita Haikin vartet opp med en strålende redning.

Tre minutter før full tid ble det imidlertid full fyr i partyteltet. Christian Reginiussen banket ballen i mål og sørget for en heftig avslutning på matchen. Hjemmelaget kastet alle mann i angrep, og var utrolig nære utlikning på overtid.

Niklas Antonsen tok ned et innlegg og la ballen til rette for Mathias Dahl Abelsen. Han traff ikke perfekt, men Pål Even Heggelund fikk styrt ballen mot mål. Dessverre for alle Alta IF-fans traff ballen innsiden av stolpen og havnet rett i armene til en utspilt Nikita Haikin i Glimt-målet.

Gjestene fra Bodø slapp med skrekken og tok seg videre med knappest mulig margin. For Alta IF er cupeventyret over for denne gangen, og Vidar Johnsens mannskap kan kun ha fokus på å forbedre sjetteplassen de for øyeblikket innehar i PostNord-ligaen avdeling 1.

– Det var lange sekunder da ballen forlot foten og jeg så at den hadde retning mot det lengste hjørnet. Så traff den stolpen, og jeg håpet at noen av våre spillere skulle være først på returen. Uheldigvis gikk den ikke vår vei, sa en skuffet Mathias Dahl Abelsen til A-sporten rett etter kampslutt.

– Jeg hadde den samme følelsen få minutter tidligere. Jeg følte meg helt sikker på at ballen skulle gå inn da jeg hadde avslutningen mot krysset. Så ligger han der og tipper den over. Det er kvalitetsforskjellen på et eliteserielag og 2. divisjon. Jeg tror den hadde gått inn i en vanlig seriekamp. Det er surt, men vi ga dem i hvert fall god kamp om avansementet, fortsatte han.

Alta IF neste kamp er mot Senja førstkommende lørdag. Også denne matchen spilles i SmartDok Arena.

Alta IF stilte med følgende lag:

Marius Tollefsen - Hans Norbye, Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Niklas Antonsen - Håvard Nome, Morten Gamst Pedersen, Christian Reginiussen - Magnus Nikolaisen, Omar Fonstad el Ghaouti, Mathias Dahl Abelsen

Bodø/Glimt stilte med følgende lag:

Nikita Haikin - Alfons Sampsted, Marius Høibråten, Morten Konradsen, Sigurd Kvile, Patrick Berg, Hugo Vetlesen, Elias Hagen, Lasse Nordås, Joel Mugisha, Gilbert Koomson