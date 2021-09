sport

Det har vært en lang pause for Alta håndball ettersom de ikke har spilt tellende kamper under koronapandemien. Nå nærmer det seg endelig oppstart igjen og det er Alta-trener Rune Skaufel storfornøyd med. Søndag ettermiddag samlet håndball-gjengen seg på Sandfallet Ungdomsskole for å se kampen til Fjellhammer mot Drammen i REMA 1000-ligaen. Fjellhammer åpnet seseongen sin med en 27-23-seier i den kampen.