Spektakulær bursdagsfeiring

sport

Alta - Florø 3-0:

Søndag møttes Alta IF og Florø i SmartDok Arena. Oppgjøret falt på samme dato som hjemmelagets kaptein Christian Reginiussen fylte 32 år, og yngstemann Reginiussen fikk den bursdagsgaven han ønsket seg. Alta IF vant 3-0, og kampens siste scoring ble satt inn av Reginiussen selv.

Etter en tam og ganske kjedelig førsteomgang, der lagene kun produserte én stor målsjanse hver, ble det mer action etter pause. Høyreback Runar Overvik banket inn kampens første mål etter 60 minutters spill, og da Morten Gamst Pedersen skrudde inn et frispark åtte minutter senere var det ingen tvil om hvem som kom til å gå seirende ut av oppgjøret.

Jubilant Christian Reginiussen misset en stor sjanse før pause, men da han fikk sjansen på nytt etter 75 minutter var det ingen tvil. Han hamret ballen i mål via stolpen og sørget for 3-0-seier og tre nye poeng til Alta-guttene, som i høyeste grad er med i kampen om opprykk selv om det for øyeblikket er fem poeng opp til serieleder Hødd.

Alta IF stilte med følgende lag:

Maris Eltermanis - Runar Overvik (Hans Norbye fra 82. min.), Sondre Laugsand (Tobias Vonheim Norbye fra 82. min.), Øyvind Veseth Olsen, Niklas Antonsen - Mathias Dahl Abelsen (Peder Brekke fra 76. min.), Morten Gamst Pedersen, Christian Reginiussen - Magnus Nikolaisen (Felix Adrian Jacobsen fra 76. min.), Omar Fonstad el Ghaouti, Pål Even Heggelund (Håvard Nome fra 59. min.)