Sender over 200 timer med turneringsfotball

Det er svært krevende å arrangere store idrettsbegivenheter for tida. Bare spør Alta IF, som er arrangør av Altaurneringen i fotball. På grunn av strenge smittevernsregler blir det en del endringer i år. For første gang i turneringens stolte historie starter kampene allerede i morgen tidlig, og dette gjøres for å unngå at for mange spillere, trenere og tilskuere oppholder seg på samme område samtidig.

Kjenner ekstra press i år

Mediehuset Altaposten har alltid hatt en sentral rolle i formidlingen av turneringsfotballen som utspiller seg på Aronnes og de andre arenaene i Nordlysbyen. De siste årene har streaming på nett sørget for at også de som ikke er tilstede får sett sine unge håpefulle i aksjon. Nå som det kun er tillatt med én voksen per spiller på stadion blir disse sendingene viktigere enn noen gang tidligere. Og den utfordringen tar produksjonsteamet på strak arm.

– Denne gangen kan dessverre ikke folk se turneringen på en normal måte, så da er det enda viktigere for oss å levere et godt streamingprodukt. Det spesielle i år er at vi fortsatt er preget av restriksjoner og det ikke er lov med publikum, noe som legger mer press på at vi leverer høy kvalitet gjennom hele turneringen, sier Karianne Engelien Anti, som sammen med teknisk ansvarlig Even Martinsen skal sørge for at mediehusets nettsatsing går på skinner.

Stor produksjon

Altaposten skal streame kamper fra ni baner i år. Det er den største produksjonen mediehuset har hatt uten hjelp av samarbeidsaviser. 20 lokale ungdommer er hentet inn for å filme kampene. De har fått opplæring og er klare til å levere godt over 200 timer med turneringsfotball, får A-sporten opplyst.

– Vi gleder oss masse til å dekke årets turnering. Det er en av de mest hektiske ukene i året, men samtidig veldig artig. Vi har forberedt oss hele uken, og hentet frem alt utstyr vi har tilgjengelig for å levere en så bred og god produksjon som overhodet mulig, kommenterer Even Martinsen.

Altaturneringen 2021 starter torsdag morgen klokken 09.00.