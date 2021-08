RIL trakk laget fra seriespill

sport

– Det stemmer at Rafsbotn IL har trukket herrelaget sitt fra seriespill i 4. divisjon. Vi fikk beskjed fra RIL at de ikke ville klare å stille lag til kommende helgs bortekamper i Øst-Finnmark, og det også så veldig mørkt ut med tanke på resten av sesongen. Det betyr at vi reduserer 4. divisjon til ni lag, og at hvert gjenværende lag skal spille åtte seriekamper i stedet for ni, sier Rune Haugseth i Finnmark fotballkrets.