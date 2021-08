sport

Dag Andreas Balto (29) var en av heltene da Alta IF slo Tromsø IL ut av norgesmesterskapet for menn sist søndag. Han, Morten Gamst Pedersen og Christian Reginiussen vant midtbanekrigen mot Ruben Yttergård Jenssen & co, noe som bidro sterkt til 3-1-seier og avansement til tredje runde.