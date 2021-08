Møter Bodø/Glimt i cupen

sport

Trekningen av tredje runde i norgesmesterskapet for menn ble gjennomført torsdag ettermiddag, og Alta IF ble tidlig trukket opp av bollen. På den neste kula som ble hentet opp sto det Bodø/Glimt, og dermed er det klart for nok et nordnorsk cupoppgjør. Alta slo som kjent Tromsø IL 3-1 i andre runde.